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南京出土600年前「貓奴」公主墓！朱元璋女兒兩貓相伴長眠

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▲懷慶公主墓後室。（圖／翻攝自《南京考古》微信公眾號）

▲懷慶公主墓後室。（圖／翻攝自《南京考古》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

南京市考古研究院日前公布2018年的重要考古成果，其中包括朱元璋的大女兒臨安公主和六女兒懷慶公主的墓。據指出，兩座墓雖曾遭到盜墓，但規模宏偉，結構還是保存完整。而在懷慶公主的墓中出土了兩具貓骨，疑似是公主生前的寵物，也讓這位600多年前的公主成了考古史上首次發現的「貓奴」。

《南京考古》微信公眾號指出，臨安公主永樂19年（1421年）薨，年62，懷慶公主則於洪熙元年（1425年）去世，兩名公主均為成穆貴妃孫氏所出。

據指出，臨安公主墓位於南京雨花台區鐵心橋街道，墓坑整體開鑿於基岩中，坑口南北長16.5、東西寬7.35—8.25、深5—7.7米；墓頂殘存有2.4米的夯築填土，該墓遭到盜擾，所剩隨葬品寥寥無幾，填土中發現有綠色琉璃構件，墓葬清理出土有墓誌、陶缸、銅鏡、金冥幣、金飾件、玉串珠和人骨等遺物，根據出土墓誌的志文可知，墓主為明太祖朱元璋之長女臨安公主。

▲臨安公主墓出土的琉璃構件。（圖／翻攝自《南京考古》微信公眾號）

▲臨安公主墓出土的琉璃構件。（圖／翻攝自《南京考古》微信公眾號）

▲臨安公主墓出土的銅鏡。（圖／翻攝自《南京考古》微信公眾號）

▲臨安公主墓出土的銅鏡。（圖／翻攝自《南京考古》微信公眾號）

懷慶公主墓位於南京市江寧區牛首山東入口，墓葬形制與臨安公主墓相似，台階式墓道，封門牆內嵌有墓誌一合，墓葬亦被盜擾，隨葬品較少，清理出土有墓誌、陶缸、鐵棺環、鐵銅飾件、金飾件、骨殖等遺物。

據指出，明太祖朱元璋一生共有16個女兒，這些大明王朝的初代公主雖然身份尊貴，但在明史中的「曝光率」卻十分有限，後世只能從史料文獻的寥寥數筆中瞭解公主們的生平。

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關鍵字：臨安公主,懷慶公主,貓奴,朱元璋,南京

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