2019高校畢業歌票選／明道中學《空白》

《空白》

作詞:陳基竹/林加宇

作曲:林加宇

演唱:林加宇/宋泳綺/陳妤瑄

創作理念:

曾經,我們都是空白的

請繼續往下閱讀...

遇見你們以後

彼此給了對方一些甚麼

那些對白、回憶

還有一起做的夢

就這樣走進了彼此的生活

揮灑最燦爛的顏色

點綴了屬於我們的宇宙

曾經,我們都是空白的

可如今,有了你們的繽紛斑斕

曾經的空白,都已無所謂了!

歌詞:

空白的天空 空白的時候

你走入我的生活 點綴我的宇宙

空白的輪廓 空白的你我

相遇相逢以後 朝彼此心上靠攏

無所謂空白

我們互相陪伴 就算路很窄

相遇不是意外 是注定的安排

你是那耀眼的存在

無所謂空白

人要活得痛快 替未來喝采

字跡記載 我們的對白

是你攤開 我的空白

揮灑你擁有的色彩

/////////////////////////////////////

遼闊的星空 我們盡情做夢

你墜入我的生活 彼此眼底閃爍

時光縫隙中 盡情地穿梭

有你在我身後 我不曾害怕墜落

Hey it’s okay to be afraid

The future we’re looking forward isn’t perfect

But we can sow the seed of the dream

Like surfing at the sea

Not afraid of the wind

Let’s set on the journey

I believe

With hope

And with faith

We will find our own way

無所謂空白

我們互相陪伴 就算路很窄

相遇不是意外 是注定的安排

你是那耀眼的存在

無所謂空白

人要活得痛快 替未來喝采

字跡記載 我們的對白

是你攤開 我的空白

揮灑你擁有的色彩

/////////////////////////////////////

昇華了愚勇

鐫刻成溫柔

別忘記相知相守

完整 曾經空白的宇宙