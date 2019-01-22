台南渣男暴打妻兒和女友早是慣犯　社工提供「近30次」協助

▲台南市警六分局鹽埕所長潘惟立指出，謝姓男子對前妻、孩童、女友施暴，台南市警六分局已受理申請保護令，並維護相關當事人安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名謝姓男子被控動手毆打一起工作的楊姓女友成傷，楊女1月20日下午向市警六分局提出傷害告訴，申請保護令，事後楊女親友上網PO文指控謝男本身有家暴傷害慣行，還揭露去年謝男也曾動手毆打其蔡姓前妻與小孩，警方表示已受理楊女傷害案，也協助申請保護令，將傳喚謝男到案說明中。



遭毆打楊姓女子妹妹在臉書爆料公社發文指出，姐姐與謝男交往2個月，謝男威脅她姐姐請假幫他做玻璃纖維工程，因嫌做太慢，其姐被謝打的遍體鱗傷，從工地內拖到外猛踹，連她的侄子也被打。



PO文揭露指謝男四處交女友，毆打妻兒毀容，拿刀插妻胸部，拿煙蒂燙妻子造成全身煙疤，拿刀把老婆刺青手腕割一圈，拿刀割老婆脖子，拿工地砂輪機直接毀了老婆的臉蛋，拿玻璃芳香劑砸老婆尾指變形，三更半夜說老婆討客兄拉下床猛踹猛打，還被逼洗澡拍裸照，拍性愛影片…。



文中也述蔡姓前妻控訴謝男虐待前妻與前夫所生的孩子，用菸蒂燙2歲女童的腳，踹女童頭去撞馬桶蓋破裂毀了額頭，送醫不准回診拆線，踹6歲男孩肋骨斷裂，仍然拿菸蒂燙男孩小腿，踹孩童臉蛋淤青臉腫，甚至逼迫小孩天天過馬路買檳榔和早餐，小孩生母曾用身體保護小孩，也被拿刀插傷，把兩孩童脫光趕出門口，導致兩孩童身心受創傷，見人就害怕。



台南市社會局指出，針對報導中的妻子及其子女的家暴事件，去年社會局接獲通報後，社工密集提供近30次的服務協助，包括協助聲請保護令、陪同出庭、經濟協助、媒合法律扶助的律師、連結警方安全維護等，目前社工也持續關心陪伴中。至於另一女性被害人，社會局於近日接獲警方通報後，已立即請社工與此被害人取得聯繫，確認其人身安全及提供相關的資訊，目前被害人已完成驗傷並由警方協助聲請保護令，也申請轄區設置巡邏箱，以維謢其人身安全。

市警六分局指出，謝男毆打前妻與虐待前妻與前夫所生的孩子是2018年7月份所發生之舊案件，警方當時均依規定受理並通報，且亦已申請保護令業已核發。目前本案相關當事人安全無虞，警方已啟動強化相關安全保護機制，加強維護其住宅和生活處所週遭之安全。