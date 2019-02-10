晚餐吃香蕉泥「吞瀉藥剩27KG」　她想起兒子要有媽媽活了下來

▲鄧斯坦（圖左）曾飽受身材問題所苦。（圖／翻攝推特）



國際中心／綜合報導

澳洲26歲女子鄧斯坦（Casey Dunstan）曾因生產後不滿自己的身材，每天服用大量瀉藥，她患有厭食症，體重一度下降到27公斤，所幸經過治療，如今她成功增重也找回自信，「我慶幸我還活著，能夠為了我的兒子繼續存在，我期待更光明的未來。」

鄧斯坦2012年生下兒子內森（Nathan），她注意到身材產生變化，內心相當沮喪，儘管她在短短7個月內就減肥19公斤以上，仍是覺得還不夠苗條，因此她開始尋求減肥藥的協助，「即使鏟去20公斤，我還是很討厭看著鏡子。」

由於平時有些便秘問題，鄧斯坦先嘗試瀉藥的效果，她發現一晚就能瘦下1公斤，這種感覺令人著迷，她擅自增加藥物的劑量，情況變得無法控制，「我經歷可怕的痙攣與難以忍受的痛苦，但我並不在意。」此外，她的經濟也陷入困境，每周花費550澳元（約台幣1萬元）買藥。

已經走火入魔的鄧斯坦還嚴格限制飲食，每天只有攝取幾百大卡，有時早餐只吃優格，晚餐則是香蕉泥，她的體重剩下27公斤，衣櫥全都是最小尺寸的衣服，她經常上廁所，簡直無法離開住處，每天感到噁心、偏頭痛與疲憊。

「我一生都沒有感覺到如此孤獨、隱形與羞愧過。」直到2017年11月，鄧斯坦在家裡廚房昏倒，那是身體終於發出警告的訊息，她被母親送往醫院。

醫師當時警告，如果繼續服用瀉藥，最後可能要切除腸道，或是罹患癌症。鄧斯坦知道，自己若是死了，兒子就得在沒有媽媽的情況下獨自成長，她以此激勵自己，最後增加29公斤。

如今，體重64公斤鄧斯坦終於擺脫瀉藥，「我的飲食失調肯定會對兒子產生影響，以前他會擁抱我，但我卻好像不存在，他沒有感覺到我，我太瘦了。」她不用再一直跑廁所，而是可以帶孩子去公園或購物，她與兒子經常擁抱，慶幸自己活了下來。