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年減31公斤！近百公斤消防小胖妞　全盛時期「身體一半都是油」

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▲一年減31公斤！近百公斤小胖妞體脂肪48%　「全身一半都是油」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲詹曉真利用一年的時間成功減下31公斤，照片幾乎判若兩人。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市消防局三民分隊隊員詹曉真身高169公分，但擋不住美食誘惑，又熱衷運動，身材愈來愈「走鐘」，體重最高達97公斤，就像圓滾滾的胖妹。直到進入消防分隊執勤，才發現自己氣喘如件的狀況，根本就無法救災，甚至還可能成為累贅，因此立志減重，展開一連串的飲食控制與健身訓練，僅一年就狂瘦31公斤，搖身一變成為消防妹，成功找回自信。

24歲的詹曉真是警專31期消防系，2014年10月底分發至新竹市消防局，她說，到消防局工作時自己缺乏自信，剛下分隊時身材較厚，雖有169公分的身高，卻也附帶83公斤的體重，作為1名消防員，這樣的體型在力氣上扛舉重物並無問題，但氣喘如牛，呼吸時肺像被撕裂，卻讓她無法面對瞬息萬變的火場。

▲一年減31公斤！近百公斤小胖妞體脂肪48%　「全身一半都是油」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲詹曉真站在新竹市長林智堅旁邊，林智堅宛若她瘦身的「比例尺。（圖／記者陳凱力翻攝）

瘦身前的詹曉真表示，全身有一半都是脂肪，體脂肪為48%，雖然吃的食物種類跟大家沒什麼不一樣，但食量是一般女生的3至4倍，又特愛喝手搖杯飲料，幾乎每天1杯，因此就成了胖嘟嘟。

擔任消防員期間，詹曉真參加救護技術員中級救護訓練（EMT2），必須面對沉重的課業與測驗壓力，雖然順利結訓，但不愛運動的她體重直逼97公斤。

詹曉真說，近百公斤的體重加上資歷的不足，各種工作表現都達不到預期，工作壓力讓她更加喘不過氣。有次竹市天府路發生三級火警，她穿著完整裝備在週邊執行周界防護工作，但現場的輻射與高溫，讓她吸不上氣，讓她沈思，決心減重。

▲一年減31公斤！近百公斤小胖妞體脂肪48%　「全身一半都是油」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲詹曉真說，雖然吃的食物種類跟大家沒什麼不一樣，但食量是一般女生的3至4倍，又特愛喝手搖杯飲料，幾乎每天1杯，因此就成了胖嘟嘟。（圖／記者陳凱力翻攝）

展開瘦身計畫後，她開始進行少鹽、少油、少糖的健康飲食，早餐正常吃，中午則避開有米飯的便當，開始DIY製作含大量蔬菜的水煮餐，並戒掉消夜。不過，這段日子很難熬，常常要擋住美食的誘惑，戒斷口腹之慾實在有難度。

除了正常飲食，詹曉真也開始酌量搭配重量與有氧訓練，只花半年就減去20公斤，藉由每天照鏡子看著身體變化，讓她的自信逐漸上升，一年後成功甩去31公斤，體脂肪降至29%，達到66公斤的標準身材。

消防局長李世恭表示，曉真的毅力與成果，成為消防單位的佳話，目前無論在操車、駕駛與救災工作上都很適任，到台中參加高級技術員訓練，繼續提升能力。

▲一年減31公斤！近百公斤小胖妞體脂肪48%　「全身一半都是油」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲詹曉真全盛時期，體重有近百公斤，有次發生三級火警，她穿著完整裝備在週邊執行周界防護工作，但現場的輻射與高溫，讓她吸不上氣，讓她沈思，決心減重。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲一年減31公斤！近百公斤小胖妞體脂肪48%　「全身一半都是油」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲瘦身成功的詹曉真，體態輕盈許多，工作上也更俐落，獲得同仁與長官的不少肯定。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲一年減31公斤！近百公斤小胖妞體脂肪48%　「全身一半都是油」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲一年減31公斤！近百公斤小胖妞體脂肪48%　「全身一半都是油」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲一年減31公斤！近百公斤小胖妞體脂肪48%　「全身一半都是油」。（圖／記者陳凱力翻攝）

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