佛系海豹「閉眼升天！」　網盯5秒笑爆：被耽誤的諧星

▲海豹緩緩上升，就像在搭電梯。（圖／翻攝自微博／霓虹网友）

生活中心／綜合報導

「叮咚！3樓到了！」電梯服務員怎麼從小姐變海豹？微博用戶「霓虹網友」上傳一段5秒影片，有一隻海豹臉部表情安詳，一邊閉眼睡覺一邊任水壓漂浮，從水族管底部緩緩升起，表情絲毫沒有改變，讓網友笑慘「居然練成升天了」。

一名網友在不公開社團「爆廢公社」分享海豹萌翻影片，畫面中，慵懶海豹正閉著眼睛睡覺，但底部的水壓仍無情將它往上推，就像在搭乘電梯一樣，但不管外界如何改變，它仍面不改色繼續睡覺，整個過程都被網友錄下PO網。

開喜 在爆廢公社分享 叮咚 三樓到了 我在旭川動物園也有看到這隻 這隻根本是海豹界的諧星 當時候看他還故意游來我前面鼻子噴水給我看

網友分享，她之前在旭川動物園就曾看過影片中的海豹，當時還故意游到面前用鼻子表演噴水，沒想到現在竟然練成升天絕技，「這隻根本是海豹界的諧星，阿彌陀佛，讚嘆seefood。」據了解，旭川動物園位於日本北海道，緊鄰旭山公園，由旭川市管理運營，是日本的動物園中位置最北的動物園。

其他網友也紛紛在底下留言表示，「怪可怕的」、「我就這樣靜靜的看著他裝B」、「以下開放升天感想留言，哈哈」、「我看到一道聖光」、「工讀生…你還有多少技能還沒點？」、「他一臉很佛系」、「果然坐電梯比走路快」、「要不是生活在水裡，看到他以為它溺斃了。」

▲旭川動物園位於日本北海道。（圖／翻攝自維基百科）