老公上廁所都噴到地上　人妻清到崩潰：馬桶這麼大很難控制？

生活中心／綜合報導

一名人妻在臉書「爆怨公社」崩潰PO文，稱老公每次在家上廁所都會噴到地上，如果不用水沖乾淨就會有味道，讓她相當頭痛。有趣的是，這篇文章一PO出就引來許多網友搞笑回應，「這是出水量太大啦」、「有時候會抖兩下嘛」、「乾脆叫他用坐的」。

原PO表示，老公每一次上廁所尿尿都一定會噴出來，然後灑到地上，自己就必須用水沖乾淨否則會有味道，這也讓她不禁懷疑，「馬桶這麼大，是很難控制嗎？」

▲原PO不滿老公總是尿出馬桶外，讓她清理到很崩潰。（示意圖／記者陳涵茵攝，與本文當事人無關）

其他網友看到原PO的經歷也紛紛留言調侃，「要定期保養攝護腺」、「這是出水量太大啦」、「有時候會抖兩下嘛」、「乾脆叫他用坐的」、「有人坐著拉屎都可以炸到整間都是了，站著噴出來哪有什麼」。

但男性尿尿總是對不準，除了衛生習慣不佳或不小心等因素，也有可能是攝護腺肥大造成的症狀，國外網站《WebMD》列出以下4個常見症狀，第一是，無法自主控制排尿時的肌肉，造成滴尿現象；第二是頻尿、夜尿；第三是尿流微弱，也就是所謂的「老年滴到鞋」；第四則是排尿後仍有殘尿感。

▲男性上廁所老是對不準也有可能是生病了。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

如果出現上述症狀，可以嘗試以下3種方法減少攝護腺肥大帶來的困擾：

1.多次排尿：

在排尿後，可先休息個幾秒，再重新排尿，嘗試將膀胱中殘尿排出。

2.避免攝取咖啡因、酒精：

它們會促進頻尿，讓你跑更多次廁所，可能帶來許多不便。

3.注意用藥：

有些藥物使用後會有造成排尿不便的副作用，用藥前建議先詢問醫生，以免造成排尿不適。