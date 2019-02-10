　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公上廁所都噴到地上　人妻清到崩潰：馬桶這麼大很難控制？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

一名人妻在臉書「爆怨公社」崩潰PO文，稱老公每次在家上廁所都會噴到地上，如果不用水沖乾淨就會有味道，讓她相當頭痛。有趣的是，這篇文章一PO出就引來許多網友搞笑回應，「這是出水量太大啦」、「有時候會抖兩下嘛」、「乾脆叫他用坐的」。

原PO表示，老公每一次上廁所尿尿都一定會噴出來，然後灑到地上，自己就必須用水沖乾淨否則會有味道，這也讓她不禁懷疑，「馬桶這麼大，是很難控制嗎？」

▲飯店,旅館,酒店,飯店馬桶,飯店廁所,馬桶。（圖／記者陳涵茵攝）

▲原PO不滿老公總是尿出馬桶外，讓她清理到很崩潰。（示意圖／記者陳涵茵攝，與本文當事人無關）

其他網友看到原PO的經歷也紛紛留言調侃，「要定期保養攝護腺」、「這是出水量太大啦」、「有時候會抖兩下嘛」、「乾脆叫他用坐的」、「有人坐著拉屎都可以炸到整間都是了，站著噴出來哪有什麼」。

但男性尿尿總是對不準，除了衛生習慣不佳或不小心等因素，也有可能是攝護腺肥大造成的症狀，國外網站《WebMD》列出以下4個常見症狀，第一是，無法自主控制排尿時的肌肉，造成滴尿現象；第二是頻尿、夜尿；第三是尿流微弱，也就是所謂的「老年滴到鞋」；第四則是排尿後仍有殘尿感。

▲大便，上大號，馬桶，廁所。（圖／達志示意圖）

▲男性上廁所老是對不準也有可能是生病了。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

如果出現上述症狀，可以嘗試以下3種方法減少攝護腺肥大帶來的困擾：

1.多次排尿：
在排尿後，可先休息個幾秒，再重新排尿，嘗試將膀胱中殘尿排出。

2.避免攝取咖啡因、酒精：
它們會促進頻尿，讓你跑更多次廁所，可能帶來許多不便。

3.注意用藥：
有些藥物使用後會有造成排尿不便的副作用，用藥前建議先詢問醫生，以免造成排尿不適。

ET快訊
直播／「停止罷工回來開工」！華航200員工集結抗議綁架旅客
丁守中驗出最狂廢票！自黏彩色照「投6號王世堅」

關鍵字：爆怨公社,廁所

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

嗆姊「流產才准參加婚禮」拒改伴娘服　新娘隔天被退婚

女網友玩臉書遊戲OMG遭扣2580元　帳號自動登出廣告病毒式狂炸

借2萬繳車貸酸「開賓士比開國產車高級」　友傻眼：你還欠我5000

媽媽店外狠瞪！女童哭著吃到吐　鄰桌客幫加油：她離開前還道謝

單親媽挺女兒「我就是爸爸」　女童轉身大笑：她馬麻死掉了

貨車逆衝「眼前滿到剩車頭」　騎士紅燈腳著地2秒浮出人生跑馬燈

直播／華航員工怒了！大集結狠嗆機師罷工綁架旅客　怒吼回來開工

更新／華航賠償方案出爐　旅行社實報實銷、個人1天補償逾100美元

搭電車秒被坑！兒子一句：麻麻40幾歲　小手一指「勸坐博愛座」…她冒黑線

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

直播／華航員工怒了！大集結狠嗆機師罷工綁架旅客　怒吼回來開工

更新／華航賠償方案出爐　旅行社實報實銷、個人1天補償逾100美元

搭電車秒被坑！兒子一句：麻麻40幾歲　小手一指「勸坐博愛座」…她冒黑線

買眼罩忘付錢！她曝防盜門「沒逼逼」　店員吐實情：非每件商品都有效

找不到好對象是我眼光很爛？　網分析：嘴巴甜的要小心

老公上廁所都噴到地上　人妻清到崩潰：馬桶這麼大很難控制？

快訊／「反對機師罷工」　上百華航地勤集結穿白衣16時交通部抗議

疲勞航班訴求談不攏！交通部曝難處：國際民航法規也未納入值勤時間

鄉民神解析「機師工會酒測訴求」　網推爆：開飛機前不喝酒到底多難

爸媽讀心器！　60歲以後他們最擔心這些事

豬年春節氣氛滿點！宜蘭268隻「小豬撲滿」排成迷宮

一眼認定是家人！超派鵝子貼肩瞇眼撒嬌　媽笑：除了我牠都咬

春節旅遊前先打疫苗　返國後留意健康狀況14天

網友PO影片控警員對家暴案沒作為　警打臉「報假案」將究責

台中逢甲「馬卡龍蛋餅」　彩色餅皮超繽紛、料多美味！

楊千霈和老公吵架搬出「皇太后」助陣：我根本嫁給婆婆

支持加富人稅、力挺勞工　川普死對頭華倫宣布參選2020總統

直播／華航員工怒了！大集結狠嗆機師罷工綁架旅客　怒吼回來開工

行動支付續搶商機　金豬年3大趨勢便利民眾

超市「隱藏版」好物人氣TOP 5！這款咖啡濾紙年賣破10萬包

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回..

即／04:12北台灣有感地震！..

2000刮刮樂保本獎少快3萬張..

台南男故意割她手2次留疤　奇寶..

訂房一晚384元！他下秒收帳單..

「反對機師罷工」地勤集結赴交部..

遇詐騙！他5字口訣反釣詐騙妹上..

地震前士林有地鳴　彭啟明：好奇..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

天后宮抽百業籤！最旺3大工作出..

2am開工她自願參加...樂歪..

傻妹撞倒車又失控出糗！暖男神救..

大福興宮月老廟　舉辦拋繡球迎親

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

更多熱門

相關新聞

9歲兒拒上繳紅包！原因曝光逗樂網友

一位媽媽在臉書抱怨雙胞胎兒子「紅包不上繳」，一問之下才知道他們是因為聽到自己和婆婆的對話，表示想要存起來「買車買房」，讓她哭笑不得表示「他們才9歲啊...」。貼文一出，部分網友覺得兒子從小就有理財觀念，值得嘉許；而婆媳的對話內容也掀起一番討論。

「沙丁魚群」逛逢甲　他嘆：快跟高雄一樣

加油站廁所使用者付費！她PO爆怨遭網嗆

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視」

媽怨女兒「太貼心」主動到果園幫忙

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死后血液沉澱　分散全身变尸体

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

好市多地位動搖！網推這家免年費

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面