3條通男忍腰痛蜷縮躲紙箱　警聽細微聲響揪出

▲3條通男子躱藏在倉庫內，警方拿著手電筒搜索。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

40歲林姓男子涉嫌毒品、詐欺及公共危險罪遭發布3條通緝，為規避警方追緝，逃往友人所承租新北新莊區)的倉庫藏匿，警方循線前往查緝時，林男在玻璃門與員警照面後，立即關燈躱藏在紙箱內，但仍為警方聽聲查覺揪出，依法解送歸案。

▲▼林男蜷縮躱在紙箱內，因受不了腰痛發出聲響，為警方當場揪出解送歸案。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所員警獲知林姓男子藏匿在新北市新莊區，因之前腰部摔傷又擔心被員警查獲，平日深居簡出；昨日循線前往訪查，警員甘哲勳透過玻璃門向倉庫內察看時，林男正由內往外走並開燈與警員打了個照面，他馬上熄燈躲藏。

員警立刻聯絡屋主，經取得同意並由其陪同進入查看，屋內堆滿上百箱貨物，員警分別守住倉庫前後出口，為預防林男暴起攻擊，員警提高警覺互相掩護拿著手電筒進入搜尋，但找遍屋內上下均無影蹤，員警回到一樓仔細搜尋，發現角落一個箱子傳出細微聲響，經敲打紙箱竟發現林男蜷縮躲在紙箱中，他見無路可逃只好配合逮捕。

林男表示，開燈見到屋外員警知道無路可逃，情急之下忍著腰部劇痛，蜷縮躲進紙箱，想說警察找不到他就會放棄離開，沒想到還是被發現。