女店員遭客訴不爽　IG曝個資大罵「北爛客人」：歡迎電話騷擾

▲不滿女客人客訴，店員居然在IG上公布她的個資。示意圖與本案無關。（圖／資料照》

地方中心／高雄報導



高雄一名陳姓女店員因不滿遭何姓女客人客訴，居然將留有對方個人資料的客訴單PO網公開，並且寫下「北爛客人」、「歡迎電話騷擾」等語。高雄地院審理後，依個人資料保護法判陳女3個月有期徒刑，緩刑2年，如易科罰金9萬元，另外一年內還須參加法治教育2場次。



判決書指出，何姓女客2018年1月28日前往某義式料理店用餐，因不滿陳姓女店員的服務態度，於是撰寫顧客反應表，並留下個人姓名、性別、年齡及聯絡電話等個人資料，沒想到竟遭女店員PO網曝光資料、批評。

▲女店員甚至在IG上怒罵「不要臉的人」。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）



陳姓女店員在個人IG貼出客訴表的照片，並在照片上加註「真的很棒這種自以為又很北爛的客人，自以為有點（東西）其實心裡默唸？然後再怪別人！這種人一定會有報應」、「歡迎電話騷擾這種不要臉的人」等足以貶損人格的文字，結果碰巧被何女友人看到、轉述本人，全案曝光。



何女氣得告上法院，要求賠償30萬。法官審理後認為，雖然雙方因賠償金額差距過大，以致未達成和解，但陳女有傳訊道歉，足見悔意，因此判她3個月有期徒刑，爰併宣告緩刑2年以勵自新，另外須參加2場法治教育，緩刑期間付保護管束。

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