IG「神秘蛋」網紅…1個月5000萬讚爆　背後主人身份揭曉了！

▲IG網紅「世界紀錄蛋」。（圖／翻攝Instagram／world_record_egg）



國際中心／綜合報導

IG上一個神秘的「世界紀錄蛋」帳號，1月份貼出一顆看似平凡的蛋照片，按讚數至今已飆破5200多萬，成為史上按讚數最多的IG貼文，不過這顆蛋也出現越來越多裂痕。如今，這顆神秘蛋的背景終於揭曉了，原來是為呼籲大眾關心精神健康問題。

社群網站Instagram的貼文按讚紀錄，原先是由美國網紅凱莉詹納（Kylie Jenner）去年2月6日宣布女兒誕生的消息所創下，曾以1830萬個讚成為IG上最受歡迎的照片。不過，神秘帳號世界紀錄蛋」（world_record_egg）今年1月5日發出唯一一張照片，並發下豪語要擊敗凱莉詹納的紀錄，結果才發出僅10天，這顆名叫尤金（Eugene）的但就已經獲得2990萬個讚，輕鬆創下新紀錄。

世界紀錄蛋帳號目前追蹤人數已經超過1000萬，一共發布6則貼文，隨著時間推移，蛋殼上也出現越來越多裂痕。在2月5日發佈影片中，這顆蛋因為承受太多來自社群媒體的關注壓力而碎裂。貼文中透露，「如果你也感覺到壓力，到talkingegg.info網站看看，我們一起列張清單吧」。

原來，talkingegg.info網站裡列出世界各國精神健康機構清單，呼籲大眾多關注精神健康問題。至於世界紀錄蛋帳號的幕後到底是誰，網友們紛紛猜測可能是某種「買讚」的行銷手法。

不過，在英國廣告公司The & Partnership工作的29歲廣告人高德弗里（Chris Godfrey）接受《紐約時報》訪問時聲稱，其實這個神秘帳號是他和另外2名朋友合創的，剛開始的目的並不是要為任何事物打廣告或做宣傳，只不過想盡可能獲得越多讚越好。

他說，之所以選擇以蛋當主角，是因為「蛋沒有性別、種族或宗教的區別，蛋就是蛋，大家都知道。」他形容過去幾週「很瘋狂」、「是個精彩旅程」，決定藉此來做點什麼事，但並沒有說明為何會選擇支持精神健康領域。