　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

IG「神秘蛋」網紅…1個月5000萬讚爆　背後主人身份揭曉了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼IG世界紀錄蛋。（圖／翻攝Instagram／world_record_egg）

▲IG網紅「世界紀錄蛋」。（圖／翻攝Instagram／world_record_egg）

國際中心／綜合報導

IG上一個神秘的「世界紀錄蛋」帳號，1月份貼出一顆看似平凡的蛋照片，按讚數至今已飆破5200多萬，成為史上按讚數最多的IG貼文，不過這顆蛋也出現越來越多裂痕。如今，這顆神秘蛋的背景終於揭曉了，原來是為呼籲大眾關心精神健康問題。

社群網站Instagram的貼文按讚紀錄，原先是由美國網紅凱莉詹納（Kylie Jenner）去年2月6日宣布女兒誕生的消息所創下，曾以1830萬個讚成為IG上最受歡迎的照片。不過，神秘帳號世界紀錄蛋」（world_record_egg）今年1月5日發出唯一一張照片，並發下豪語要擊敗凱莉詹納的紀錄，結果才發出僅10天，這顆名叫尤金（Eugene）的但就已經獲得2990萬個讚，輕鬆創下新紀錄。

世界紀錄蛋帳號目前追蹤人數已經超過1000萬，一共發布6則貼文，隨著時間推移，蛋殼上也出現越來越多裂痕。在2月5日發佈影片中，這顆蛋因為承受太多來自社群媒體的關注壓力而碎裂。貼文中透露，「如果你也感覺到壓力，到talkingegg.info網站看看，我們一起列張清單吧」。

原來，talkingegg.info網站裡列出世界各國精神健康機構清單，呼籲大眾多關注精神健康問題。至於世界紀錄蛋帳號的幕後到底是誰，網友們紛紛猜測可能是某種「買讚」的行銷手法。

不過，在英國廣告公司The & Partnership工作的29歲廣告人高德弗里（Chris Godfrey）接受《紐約時報》訪問時聲稱，其實這個神秘帳號是他和另外2名朋友合創的，剛開始的目的並不是要為任何事物打廣告或做宣傳，只不過想盡可能獲得越多讚越好。

他說，之所以選擇以蛋當主角，是因為「蛋沒有性別、種族或宗教的區別，蛋就是蛋，大家都知道。」他形容過去幾週「很瘋狂」、「是個精彩旅程」，決定藉此來做點什麼事，但並沒有說明為何會選擇支持精神健康領域。

ET快訊
爸媽第六感超準！他「一碰老婆想壞壞」電話秒響崩潰：怎拚第二胎
即／68歲再爆當爸！曾馨瑩傳懷第4胎「男豬寶寶」　郭董FB回
好市多BBQ醬＋豬肋排打趴美式餐廳　網跪求食譜：納入年菜

關鍵字：IG,世界紀錄蛋

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

IG「神秘蛋」網紅…1個月5000萬讚爆　背後主人身份揭曉了！

女老師買菸酒主動誘惑！邀16歲鮮肉學生「海灘、瀑布野戰」

苦求E級辣模復合！前男友狂花她錢…「三度綁架」病父威脅：回到我身邊

8歲男童貨櫃裡「玩打火機」引爆惡火！發現時「縮在角落被燒成焦屍」

連PS4都被網拍！違停28次積欠18萬罰款　警方直接上門「抄家」

蘋果零售長阿倫茲4月離職！　年薪8億曾被看好「接班庫克」　

澳《反外國干預法》第一槍！　撤銷中國富商居留權、拒絕入境

「川金二會」選擇越南意義重大！　美國、北韓各想要什麼？

臉突爆腫瘀血！她去遊船染怪病　「眼睛＋鼻孔」血狂流還失明

同性情侶自製「肯尼結婚禮盒」po上網　製造商決定替他圓夢

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

IG「神秘蛋」網紅…1個月5000萬讚爆　背後主人身份揭曉了！

女老師買菸酒主動誘惑！邀16歲鮮肉學生「海灘、瀑布野戰」

苦求E級辣模復合！前男友狂花她錢…「三度綁架」病父威脅：回到我身邊

8歲男童貨櫃裡「玩打火機」引爆惡火！發現時「縮在角落被燒成焦屍」

連PS4都被網拍！違停28次積欠18萬罰款　警方直接上門「抄家」

蘋果零售長阿倫茲4月離職！　年薪8億曾被看好「接班庫克」　

澳《反外國干預法》第一槍！　撤銷中國富商居留權、拒絕入境

「川金二會」選擇越南意義重大！　美國、北韓各想要什麼？

臉突爆腫瘀血！她去遊船染怪病　「眼睛＋鼻孔」血狂流還失明

同性情侶自製「肯尼結婚禮盒」po上網　製造商決定替他圓夢

湖人眾將陷交易傳聞　一盤散沙遭印城大軍狂電42分

陳冠希IG火大嗆余文樂潮牌！　翻臉這2人「不是我朋友」

重返亞蘭德《露露亞的鍊金工房》中文版發售日公開

旅行就像人生！「好旅伴」讓你明白什麼是一輩子的朋友

阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？

廣豐vs擴大 八德兩重劃區連袂衝買氣

健康運勢需注意的「3生肖」揭曉！謝沅瑾：屬牛應避免喪葬場合

不只麻將、撲克牌　這些桌遊也有小賺一筆的快感

開天窗數星星、看海放空聽海浪聲入眠　全台5間特色露營車精選

彰化技職之光　柯程祐榮登技職傑出獎証照達人

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

荒野求生苦撐1年才知節目早停播

機靈空姐！飛機上救出遭販賣少女

奈良鹿攻擊人　今年度飆200傷..

64歲嬤大玩3P偷「10萬財物..

老公曖昧偷吃　她驚床上躺15歲..

情侶屋頂野戰全都錄！男完事向攝..

日本的「美女」和「美人」差別在..

4歲童遭小學老師性侵　全身重傷..

她被批醜　韓帥男友po照打臉酸..

女釣客捕獲40公斤巨型鯰魚　網..

重機撞貨車　騎士甩飛掛貨架慘死

裸男「那一根」入鏡　她秒轉目標

阿茲特克剝皮獻祭　 披人皮狂舞

更多熱門

相關新聞

最潮打卡點都在彰化「琉璃仙境」

彰化2019年1月新開幕的點「琉璃仙境」集合全台人氣IG打卡點，歌德教堂、浪漫花園、文青咖啡廳、裝置藝術、可愛動物應有盡有，讓民眾不用全台奔波就能收集所有美景，全家大小都玩得開心、拍得盡興。

微風策略長廖曉喬閃婚秀大鑽戒！

貝小七對手！8歲模特最狂走秀

阿金角落看手機　見媽按暫停皺鼻

從理科太太看媒體　Youtuber比你想的更有影響力！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛吃的

應采兒「孕肚正面照」拜年！

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早買了

曾馨瑩第四胎將迎「男豬寶寶」

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面