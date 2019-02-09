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桃園警送迷途老太太返家　兼當和事佬

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▲桃園警送迷途老太太返家，兼當和事佬。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警送迷途老太太返家，兼當和事佬。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一對老夫妻9日一起到市郊山麓健走，半路因細故發生爭執，妻子調頭就走，落單後竟找不到回家的路，幸經桃園警分局青溪派出所警員駱俊宇及孫德鴻，執行巡邏勤務時發現，主動驅前關切並帶回警所透過查詢比對，將其送回家中，讓自行返家著急的老先生連連稱謝。

桃園警分局指出，9日中午12時30分許，該局青溪派出所警員駱俊宇及孫德鴻，執行巡邏勤務時，在三元街發現有位老太太站在路旁，頻頻張望似乎在找尋甚麼，員警立即趨前詢問。

老太太向員警說想回家，但忘了怎麼走，地址也想不起來，只記得自己姓童，員警先將其送返所內休息，經過查詢比對，確認童老太太的身分，馬上將她送回所居住的社區，正好在中庭遇到其丈夫賴老先生，他說今天7時許，夫妻倆一起去虎頭山健行，半路因細故發生爭執，老太太氣得掉頭就走，說要自己回家。▲桃園警送迷途老太太返家，兼當和事佬。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警送迷途老太太返家，兼當和事佬。（圖／桃園警分局提供）

當時，老先生也在氣頭上所以任由她離開，但想起妻子有失智的狀況，擔心她找不到家，於是隨即下山，回到家中卻發現妻還沒回家，等到中午急得正要出門去報案，沒想到警察卻把她送回來了，員警為倆老勸解了一番，希望新春期間以和為貴消消氣。賴老先生還說有申請防走失懸牌，但老太太不喜歡所以都不戴，會想辦法幫忙配戴，以預防她迷途找不到家，對於員警的熱心非常感謝。

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關鍵字：桃園警分局青溪派出所,失智老人,和事佬

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