長腿妹酒吧遇天菜男！約酒店「瘋狂啪啪」...她次日醒來嚇傻：怎麼是個胖子

▲長腿妹約帥哥一夜情，次日醒來身邊竟變成胖男。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省鷹潭市一位長腿正妹日前深夜前往一酒吧蹦迪喝酒，邂逅了長得又帥又全身肌肉的江姓男子，心裡暗驚「是自己的天菜」，發起猛烈攻勢。兩人隨後一拍即合，情動相約一起去旅館「瘋狂壞壞」。不料，她次日醒來，發現身邊竟躺著一個胖男，「根本不是昨晚的帥哥！」

據《看看新聞》報導，這位身穿黑短裙的長腿正妹8月19日氣炸報案，稱她在旅館房間內被一名陌生男子性侵。員警接到報案後，立即趕赴現場，將還沒有來得及離開的周姓男嫌逮捕。

經過警方調查，長腿妹前晚在酒吧邂逅了長相帥氣的江男，隨後相約一起到旅館。沒想到，等身邊的女孩睡著後，他竟發微信給好兄弟周男，興奮分享一夜情經歷，「這裡有一個少婦，要不要過來玩一下。」隨後，拿上房卡，在旅館大堂等待好友的來臨。

▲兩男交接房卡。（圖／翻攝自《看看新聞》）

身材肥胖的周男接到朋友發來的微信後暗喜，急忙趕到旅館。兩人交接時，好友還特地強調，「千萬不要開燈，房間要保持黑暗。」拿著好兄弟給的房卡，他火急火燎進了房間，和女孩發生了關係，完事後直接睡著。

長腿妹次日醒來，看到身邊的男子嚇傻，驚呼「怎麼是個胖子」！隨後確認不是昨晚與她開房的帥哥，氣炸報了案。目前，周男和江男兩人因涉嫌性侵罪，已被警方拘留。

網友傻眼驚呼，「世界之大，無奇不有」、「一起分享，一起蹲監獄，果然是好兄弟」。