遭控政府協助複製敏感技術　耿爽：美國只准自己發展

▲中國外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自微博）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國會參議院情報委員副主席馬克·沃納指出，中國大型科技企業有關行為一直令人感到擔憂，這些企業在其政府幫助下獲取並複製敏感技術。對此，中國外交部發言人耿爽指出，希望美方以開放包容的心態看待其他國家科技發展與進步，「不能只允許自己發展」，容不得別人進步」。

耿爽表示，「美國是世界頭號科技強國，這點我們承認」，但動輒對他國的科技發展和進步進行抹黑、指責和打壓，是完全沒有道理的。中國的科技發展成就一不靠偷，二不靠搶，而是包括廣大科技工作者在內的全體中國人民靠智慧和汗水奮鬥出來的。

他提到，競爭是市場經濟的基本特徵之一，也是市場經濟的題中應有之義，美國整天把市場經濟掛在嘴邊，要求別國按照市場經濟規則行事，那麼美國自己更應該客觀正確地看待和處理競爭這件事。

耿爽強調，中美在科技領域存在競爭完全正常，只要這種競爭是正當的、公平的、符合規則的，就有利於促進雙方的科技發展並帶動人類整體的科技進步。中方也願同美方進一步加強科技領域的交流與合作。

▲華為成為中美貿易摩擦新戰場。（圖／CFP）

由於中國通訊業巨頭華為在全國市場佔有強勢的主導地位，美國聯手盟國以「安全名義」為由圍堵其發展，美國有線電視新聞網（CNN）先前已分析，華為在新興市場和歐洲部分地區都擁有忠實客戶，美國的封殺行動頂多影響發展速度，但不會讓它完全退出市場。

報導指出，美國指責華為出售可幫助中國政府執行間諜活動的產品，因此對該公司提出關於竊取商業機密、妨礙司法等訴訟；不過華為在5G網路上仍占有優勢，他們目前已取得30份5G合約，並且和超過50間無線通訊商合作展開商業測試，也擁有許多關於5G技術的專利。