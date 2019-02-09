「幫我拿衛生紙」　噁男強拉朋友15歲妹到廁所猥褻

▲李男以「幫忙拿衛生紙」為由，將少女拖到廁所猥褻。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

地方中心／新竹報導



一名李姓男子趁著朋友妹妹到他家裡喝酒聊天時，竟然色心大起，藉著到廁所拉肚子時，要少女將衛生紙拿到廁所給他，接著強拉對方進廁所，並在廁所內對她猥褻得逞。更誇張的是，他之後還趁著少女獨自在家時，跑到她家對她強行性侵得逞。對此，新竹地院依對少年強制猥褻及強制性交罪判李男4年2月徒刑。

判決指出，李男的朋友於2016年1月間，帶著15歲的妹妹到他家中喝酒聊天，但他卻一時色心大起，對著朋友的妹妹心生歹念，趁著肚子痛到廁所上大號之際，對著路過廁所的少女大喊：「廁所沒衛生紙了，幫我拿衛生紙」而善良的少女不疑有他，好心將衛生紙遞給李男，怎料卻遭對方強行拉進廁所猥褻。

▲李男還跑到少女家中強行性侵對方得逞。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

遭到強行猥褻的少女驚恐的跑回家中，但她怎麼也沒想到，李男竟然又跑到她家強行對她性侵得逞。整起案件直到少女的哥哥回家後，發現家門被鎖上因此不斷敲門，這才讓少女有辦法藉機掙脫去開門，但李男卻也已經趁亂逃離現場。

李男坦承猥褻少女，但否認性侵對方辯稱，僅有用手且都有經過少女同意，根本沒有逼迫對方。對此，法官不採信其說詞，認為他為了滿足一己私慾，就對少女強行猥褻、性交，已經造成對方難以抹滅之傷害，因此依對少年強制猥褻及強制性交罪判他4年2月徒刑。