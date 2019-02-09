適時「忽視」伴侶竟可改善關係！　研究：有錢夫妻反而沒用

▲ 雖然富裕的夫婦更容易獲得資源，來解決他們的關係問題，卻也可能產生更高的期望。（示意圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

當婚姻中的一方要求伴侶做出改變時，另一方可能會拒絕、忽視或退縮。一項美國心理學協會發表的研究報告指出，這種反應可能有助收入較低夫妻關係；反之，對高收入夫妻來說，這種僵局反而會帶來負面影響。

研究人員指出，當妻子叫丈夫去要求加薪時，對於薪資較低、工作保障性較低的丈夫來說，是一件冒險的事。因此當他表現出不願意時，反而保持了自尊、減低對「財務狀況不佳」這件事的強調。而對於富裕的夫婦來說，妻子可能會認為丈夫不願為家人做出犧牲，因此產生摩擦。

為了更了解這種「要求-退縮」(demand-withdraw）互動模式對夫妻關係的影響，加州大學洛杉磯分校的學者羅絲（Jaclyn M. Ross）在一項實驗中，對515對伴侶進行為期18個月的研究。他們大多數已婚，並至少有一個孩子或太太已懷孕，40％的人處於或低於聯邦標準的貧困線。他們針對想要自我改變的事情，還有關係中的分歧進行一系列討論。

▲ 學者指出，生活環境對於人際關係的影響，遠遠超出我們的想像。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



當討論過程中出現「要求-退縮」行為時，研究人員發現，財務資源較少的夫妻的關係滿意度保持穩定，而富裕夫婦的關係滿意度卻下降。有趣的是，當丈夫沒有表現出強烈的退縮行為時，低收入夫妻的關係滿意度反而降低了。

學者表示，雖然富裕的夫婦更容易獲得資源，來解決他們的關係問題，卻也可能產生更高的期望、認為伴侶必須為彼此的需求妥協， 一旦沒有滿足這些期望，關係就可能出現裂痕，進而加深現有的問題，「生活環境對於人際關係的影響，遠遠超出我們的想像。」