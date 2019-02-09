中美「川習會」推遲背後轉折　英媒披露：地點喬不攏

▲習近平與川普 。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

備受關注的2月中美「川習會」宣告推遲，英國《金融時報》披露，出於政治、歷史因素，習近平不願給人留下在越南語美國交易的一幕，雙方交涉過程中，美方希望在越南舉行「川習會」，中方提議川普結束「川金會」後，轉往海南舉行，最後雙方喬不攏告吹。

報導引述知情人士說法稱，川普與來訪的中方貿易代表劉鶴提議，「川習會」可在越南舉辦，中方考慮後轉而提議川普，可在2月底越南「川金會」後轉往海南舉行「川習會」，遭美方拒絕。

有關「川習會」舉行地點之爭，報導分析，若按劉鶴提議在海南舉行，容易被外界認為美國是被動的一方。一直在中美貿易戰處於強勢的川普，及強硬派幕僚萊特海澤（Robert Lighthizer）、經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等人也不會樂意讓外界認為美國對北京妥協。

▲川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

與此同時，白宮宣布，中美雙方將在2月14日至15日在北京展開第三輪貿易磋商。專家認為，目前最令人擔憂的是，中美雙方並沒有修復關係的真正意願。

美國德克薩斯州大學奧斯汀分校中國公共政策中心創始執行主任方大為（David Firestein）在接受「美國之音」專訪時指出，「美國政府未必有興趣解決這些問題。也許他們的判斷是，讓這些問題惡化並在政治上利用這些問題對他們更有利」。

方大為進一步分析，「目前的美中關係讓我最感到擔憂的是存在這樣一個實實在在的可能性，就是至少有一方，亦或是雙方都缺乏修復這種關係的真正意願」。

▲美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴。（圖／川普推特）

習近平與川普在去年12月1日阿根廷G20峰會會面後，雙方同意貿易休戰90天，3月1日到期。當時承諾，若未能如期達成協議，美國會向2000億美元的中國進口商品加徵關稅，稅率由10%增加至25%。