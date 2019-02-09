醫師：肚臍著涼會拉肚子是真的！受冷是腹瀉起點

▲小時候為了不著涼，長輩總會要求用被子「把肚臍蓋好」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者丘秝榕／綜合報導

小時候，長輩們總是一再告誡，「肚臍不能摳也不能露出來」，因為「吹了冷風就會肚子痛，還會拉肚子」，但肚臍真的怕冷嗎？上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院消化內科醫師白婭婭指出，肚臍為腹壁的最後閉合處，皮膚較薄，臍下無肌肉和脂肪組織，血管豐富，是最怕著涼的地方，易受涼而染風寒。

根據《澎湃新聞》報導，白婭婭表示，肚臍受涼可誘發IBS引起消化道相關症狀，從一開始腹部受涼的「冷刺激」可能引起內臟敏感性增加，使胃腸道痙攣最後導致腹痛、腹瀉。

IBS就是腸易激綜合徵（Irritable bowel disease,IBS），是一種功能性腸病，症狀為「反復發作的腹痛」，與排便相關有可能「改變」排便習慣，便秘、腹瀉交替反复，就是典型的異常表現。同時，還會有腹脹的症狀。

▲受涼後出現IBS容易腸胃不適。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

肚臍一受涼就拉肚子，可能是腹瀉型IBS，表現為稀、水樣便大於25%，且塊狀、硬便小於25%，結腸推進性蠕動明顯增加，同時伴隨著腹痛。

當然，並非所有腹瀉都是IBS，消化內科醫師姚瑋艷指出，在診斷過程中，醫師會詳細詢問病史、臨床特徵、用藥史以及心理精神史，再加上常規的體檢即可診斷出大部分的IBS。

▲感冒（圖／網路免費圖庫）

對有發熱、體重下降、便血或黑便、貧血、夜間或頑固性腹瀉、嚴重便秘、腹部包塊、以及年齡因素者，會做腸鏡和其他進一步檢查。

IBS為良性過程，症狀有可能反覆或間歇發作，影響「生活品質」，但一般不會嚴重影響全身健康狀態，在醫生的幫助下，經過健康教育、心理情緒疏導、合理用藥，可在數周至數年內達到症狀緩解。

▼藥丸。（圖／翻攝自pixabay）