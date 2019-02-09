刺青男女朋友名字「5年後就分手」　她勸：一堆人超後悔

▲巴克斯頓建議，別把另一半的姓名刺在身上，後悔的機率很高。（圖／翻攝自臉書／Chris Buxton）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲28歲女子巴克斯頓（Jess Buxton）從小就熱愛刺青，如今她的身上有著許多紋身，也進入相關產業就職，她的父母比以往更認同這門藝術。但她誠心建議，最好別把男、女朋友的名字刺在身上，許多中老年人來到她的店都對年輕時的舉動感到後悔，希望移除曾經的記號。

28歲的巴克斯頓在新南威爾斯州薩里山的一家刺青店工作，她負責在櫃檯接待以及處理穿洞上的業務，目前正在學習如何替客人刺青。她的左手臂刺上她養的狗，還有其他融合傳統、卡通等的圖樣在身上，她的雙親曾認為她會失業，「他們覺得沒人會雇用我。」

巴克斯頓後來證明自己能找到工作，也逐漸改變她父母的想法，她觀察到越來越多人能接受刺青。根據市場研究機構McCrindle對澳洲人民的調查，紋身的人數創下新高，全國有20％的人身上有一個或多個刺青。

▲巴克斯頓熱愛動物，身上也有許多狗狗圖案的刺青。（圖／翻攝自臉書／Chris Buxton）

不過，刺青也伴隨些許遺憾，依據上述調查，每10位澳洲人中就有3位感到懊悔，其中1位甚至會尋求去除刺青。甚至是巴克斯頓也有後悔的時刻，她21歲生日前曾在大腿刺上一個大象踩著球的圖樣，那時她很年輕，不確定自己是否真的喜歡，後來她找認識的朋友做雷射。

巴克斯頓說，除了年輕人會後悔，很多中老年人來到她的店也想蓋住過往的刺青，「在他們之中很多都是成年人，他們30幾歲時刺上伴侶的名字，5年後分手了，他們便不想再看見（圖案）。」

根據McCrindle研究，澳洲選擇刺青的女性略微多於男性。巴克斯頓認為，女性較能忍受疼動，加上社會風氣的改變也有影響，「回到以前，若是女孩身上有刺青，就會被認為是流氓。現在，如果女性有刺青，則會被視為性感的。」她補充，女權主義的興起可能也有關係，這讓她們可以做她們想做的事。

當然，巴克斯頓走在街上時也會面對不友善的眼光，有一次一位小男孩對她微笑，她準備打招呼時，看起來像是爺爺的人卻突然把男孩拉回去，表情相當鄙視。對此，她倒是看得很開，她知道自己是個好人，不會被這些刻板印象影響。