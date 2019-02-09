職人風景/會刺青的小孩不是「歹嬰仔」 師傅的真心告白

記者黃彥傑／台北報導

刺青師陳漢武大學唸的是設計，喜歡畫畫，曾經在學校跟同學說「以後想當刺青師」，同學們也極為贊同，還告訴他「你當刺青師我第一個讓你刺青。」當時陳漢武覺得同學只是說說而已，沒放在心上，當刺青師這想法，就這麼石沈大海。

▲刺青師陳漢武會利用時間加強自己繪圖實力。（圖／記者黃彥傑攝）

退伍後，陳漢武先在婚紗店當攝影助理，也做過室內裝潢及粗工，但這些工作都不是自己喜歡的，做到最後覺得沒有目標，每天上班等下班，渾渾噩噩過日子。直到覺得人生再這樣下去真的不行，真的會被人看扁，才想起以前跟同學說的約定，當刺青師。念頭一出現，陳漢武真的開始為刺青工作做準備。白天找了一份正職工作，晚上再到刺青店當學徒從基本練起，那時當學徒是沒有薪水，只能靠正職工作養活自己。

▲刺青師陳漢武準備刺青工具。（圖／記者黃彥傑攝）

在刺青店工作快2年後，技術也成熟了，陳漢武順勢把正職工作辭掉，專心在刺青工作上。一開始陳漢武的母親對於兒子以刺青為業並沒多說什麼，直到有一天，親戚打電話給陳媽媽「為什麼沒管好你兒子，讓他誤入歧途！」陳媽媽聽到非常難過，哭了好幾天。

▲牆上貼滿刺青師陳漢武作品。（圖／記者黃彥傑攝）

某天凌晨，陳媽媽打了通電話給陳漢武，電話中陳媽媽很自責地說「是不是我沒把你帶好，讓你誤入歧途去做刺青工作？」一番話讓陳漢武感受到媽媽的痛苦。

▲刺青師陳漢武參加刺青比賽奪得冠軍殊榮。（圖／記者黃彥傑攝）

為了不讓媽媽認為自己是個「歹嬰仔」，陳漢武拼了命磨練自己技術，也到處參加比賽，因為在刺青這圈子，比賽得獎是可以快速讓自己成名曝光好機會。在幾次比賽中，脫穎而出拿到冠軍，在獲獎第一時間就立刻打電話跟媽媽分享。陳媽媽聽了非常高興，但親友們還是不願認同，認為這根本不是什麼光榮的事，對得之不易的榮耀嗤之以鼻。

▲刺青師陳漢武工作時專注模樣。（圖／記者黃彥傑翻攝）

雖然親友的態度怎麼也改變不了，但這些挫折都從未讓他想過要放棄，且陳媽媽對於刺青這份工作也了解是個可以養活自己，正常生活、結婚生子等等的「工作」，不僅不再排斥，反而成了最大的精神支持。

陳漢武現階段正專研動物刺青，因為本身美術底子雄厚，作品的細節更加生動。他說「刺青不只是作品，更是每一個人的故事，只有不斷努力才能讓自己更加成長，因為刺青這工藝技術需要時間累積，也讓自己在人生找到目標。」

▲▼刺青師陳漢武專研動物刺青。（圖／記者黃彥傑攝）