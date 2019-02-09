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孩11個月大！年輕媽「複製貼上每一天」崩潰　陰暗面大爆發：很想解脫

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《月薪》新垣結衣太萌　居家單品狂吸日本人妻熱搜！

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自月薪嬌妻劇照）

網搜小組／綜合報導

「是我自己太悲觀嗎？」一名人妻從孩子出世到現在11個月，每天買菜、煮飯、照顧小孩、伺候婆家人，沒日沒夜的在家中打轉，就像沒薪水的女傭一樣，始終找不到婚後的快樂，由於負面情緒不斷累積，她有時甚至會想，「如果發生個意外事故離開，這樣可以解脫有多好！」

人妻在「靠北婚姻」提到，生完孩子至今11個月，她越來越覺得女生很可憐，男生可能就只是多了個稱謂變爸爸，照常工作下班、回家吃飯，「為什麼女生先和最愛的家人分開，然後卑恭的問候婆家人，經歷慘痛的生產，沒日沒夜的和小孩死守黑夜...。」

她緩緩說著每天重複的作息，天亮後準備買菜、煮菜，接著餵小孩，吃完飯後獨自收拾，然後幫孩子洗澡，最後騙他入睡，「為什麼我要當女生，早知道今天會如此，我真的不會結婚。很多時候，我會想著想著，好想怎麼樣發生個意外事故離開，這樣可以解脫有多好！」

發燒,小孩,感冒,量體溫,吃藥,看醫師,問診,咳嗽,過敏,鼻涕,鼻水,氣喘,口罩小孩,口罩,小兒科,流感,洗手,腸病毒。（圖／視覺中國)

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

人妻覺得，嫁到夫家後就像沒薪水的女僕傭人，沒日沒夜的在家裡忙活，一點也感受不到結婚的幸福感，同時也不禁感嘆，「我很想回到娘家那可以一覺到天亮，自己的房間，自己的床。

對此，網友們紛紛回應，「產後憂鬱了嗎？讓另一半知道妳的感受、妳的需要，進入婚姻必然有新身份的責任跟妥協，但也多了過往沒有的甜蜜，就是孩子，願妳能從中找到平衡，溝通是很重要的，加油」、「真心建議女人也要有自己的事業」、「要適時的把困境跟老公說，尋找一種平衡的模式，有時候妳不說他不會知道」、「其實熬過那前幾年，小孩上幼稚園後，就輕鬆很多了」。

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關鍵字：結婚,婚姻,養兒,婆家,做家事,家庭主婦,靠北婚姻,孩子,母親

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