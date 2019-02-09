遠百停車場爆滿！傻妹撞倒車又「失控出糗」　格子衫暖男神救援...網狂湊對

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名女網友跨年那天和朋友到高雄大遠百，由於停車場大爆滿，她們苦苦尋位，就在此時，一位黃格子衫男孩熱心幫忙，沒想到她卻連番出糗，對方還打趣說，「沒關係，我們不知道妳的名字。」鄉民們看完忍不住起鬨，還驚喊「別錯過了好姻緣！」

「如果真的有找到人，真的要請飲料答謝，幫忙最後一天這麼糗的我們。」女網友在批踢踢說道，當天，她和友人在爆滿停車場找尋位子時，有個穿可愛黃格子襯衫、戴著復古眼鏡的大男孩，非常熱心地說哪有位子停。

怎料因為太暗，她在倒退時把別人的車A翻倒，她見狀忍不住尖叫，一邊呼喚友人來幫忙，結果男生深呼吸後神速前來救援，還超man的扶起車子說，「很重，我來幫妳。」就在人家回頭找朋友說話時，她又不受控地找別的位子停，糗的是根本不好停，這才乖乖移動，默默地把車移到對方說的位子。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃孟珍翻攝）

但機會不等人，原本的位子已被人停走，沒想到格子衫男超給力，又神速找了新的停車位。在一連串出糗後，她和朋友抱怨自己好丟臉，而這句話剛好被男生聽到，笑回「沒關係，我們不知道妳的名字。」

當下她瞬間臉紅，忍不住問「那個我有誤會你嗎？我覺得你是不是在笑我啊哈哈哈哈哈哈。」而男孩則回，「沒有吧，我笑的很小聲耶...還是要認識一下。」

雖然最後他們並沒有留下彼此的聯絡方式，但這段緣份讓網友不禁打趣喊，「在一起在一起在一起」，還有人笑回，「都說想認識妳了竟然放他走，這不是傻什麼是傻，然後賠我換車殼的錢來」、「原來我機車上的傷痕是妳用的」。