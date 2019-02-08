獨／三寶騎車站坐墊耍高難度特技　超危險被叭扁駕駛出氣

▲原來這起行車肢體糾紛、起因是大型重機騎士當街耍超危險特技。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區今年1月5日下午在大同路發生一起開車駕駛與大型重機騎士發生肢體衝突，汽車駕駛按喇叭示警後遭大重機騎士下車挑釁嗆聲：「你是在叭三小？」並動手毆打汽車駕駛，高姓駕駛無奈拿球棒防身，雙方爆發肢體衝突。但衝突主因竟然是騎乘大型重機的謝姓騎士當街耍高難度特技！整個人站在車上表演「站立放手騎機車！」讓後方汽車駕駛不禁為他捏把冷汗、才按喇叭示警，未料因此遭當街耍危險特技的謝男挑釁攻擊！

汐止警方當時說明，當天下午3點45分左右，警方獲報轄區大同路有多位民眾報案有兩名男子持棍棒在街頭鬥毆，警方趕赴現場制止，原本警方以為是雙方行車間按喇叭糾紛造成全武行衝突，雙方事後鬧上警局互控傷害。原本看似單純的行車糾紛衍生的肢體衝突，隨著行車記錄器照片曝光，連警員看了都嚇一大跳：「哇賽！這樣是騎車耍帥還是玩命？這樣被鳴喇叭剛好而以！」

拿球棒揮舞防身，仍遭痛扁的高姓汽車駕駛車上行車記錄器，清楚錄下謝姓騎士危險騎乘重機行徑。謝男不只是放開雙手騎重機耍帥、而是整個人放開雙手並雙腳站到坐墊上，謝男伸長脖子眺望遠方，足下踩著重機的酷帥姿勢，讓大型重機只憑藉著慣性加速度前進，畫面看起來真像天兵出巡、險象環生，更扯的是後方駕駛看著這樣行車特技嚇傻、深恐開車跟在後方車道萬一重機摔車後果不堪設想。好心按個喇叭卻因此被嗆聲痛毆，騎士看來不但特技驚人、脾氣也相當火爆！

警方則提醒，包括以喝酒、吸毒或其他方式劫持危害交通工具、不論是故意或過失都有可能觸犯刑法公共危險罪，像畫面中的大型重機騎士「站立騎車」神技令人佩服，可是也明顯有損害不特定公眾的可能性，警方說若民眾有疑慮可提出檢舉、警方一定受理偵辦究責。

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