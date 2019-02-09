PO文求助「跟憂鬱症朋友相處方法」　患者神回：多陪伴少幹話

▲與憂鬱症患者相處最好的方式就是陪伴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

生活中心／綜合報導

現代人生活壓力大，罹患精神疾病的比例也有越來越高的趨勢。陳姓女網友在臉書「爆廢公社」PO文詢問，要如何與憂鬱症朋友相處，結果意外引出一名憂鬱症患者回覆，「別想要開導他們或說幹話，當需要妳的時候，讓他們知道妳一直都在就好。」

原PO提問，「當身邊有憂鬱症的朋友，大家會如何幫助他／她？」簡單一句話卻吸引不少網友留言，大部分的人都認為不要只會加油、鼓勵，「最實際的方法就是強迫就醫，按時吃藥」、「在自己不被影響的狀況下盡力而為吧」。

▲原PO的提問引出一名憂鬱症患者解答。

而有一位自稱是憂鬱症患者的網友回答，陪伴才是最好的相處方式，聽對方說就好，別試著開導或說些無意義的話，「當他們需要妳時，要讓他們知道妳一直都在。」這樣對患者來說就是足夠了。

醫師賴奕菁曾在《ETtoday新聞雲》的報導中提到，憂鬱症大多是陣發型的，即使不治療，時間久了很多也會自行緩解，如果即早接受治療，可以大幅縮短病程，也能儘速回到原本的生活，如果真的生病了，應該盡量減少壓力，否則嚴重的話容易產生自殺念頭，「憂鬱症會癱瘓病人的生活，例如學生無法上學、員工無法工作，如果無法確定自己是否為憂鬱症，務必趕緊請專家評估，正確診斷與治療，最能節省時間，減少受苦。」

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