　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

PO文求助「跟憂鬱症朋友相處方法」　患者神回：多陪伴少幹話

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲與憂鬱症患者相處最好的方式就是陪伴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

生活中心／綜合報導

現代人生活壓力大，罹患精神疾病的比例也有越來越高的趨勢。陳姓女網友在臉書「爆廢公社」PO文詢問，要如何與憂鬱症朋友相處，結果意外引出一名憂鬱症患者回覆，「別想要開導他們或說幹話，當需要妳的時候，讓他們知道妳一直都在就好。」

原PO提問，「當身邊有憂鬱症的朋友，大家會如何幫助他／她？」簡單一句話卻吸引不少網友留言，大部分的人都認為不要只會加油、鼓勵，「最實際的方法就是強迫就醫，按時吃藥」、「在自己不被影響的狀況下盡力而為吧」。

▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO的提問引出一名憂鬱症患者解答。

而有一位自稱是憂鬱症患者的網友回答，陪伴才是最好的相處方式，聽對方說就好，別試著開導或說些無意義的話，「當他們需要妳時，要讓他們知道妳一直都在。」這樣對患者來說就是足夠了。

醫師賴奕菁曾在《ETtoday新聞雲》的報導中提到，憂鬱症大多是陣發型的，即使不治療，時間久了很多也會自行緩解，如果即早接受治療，可以大幅縮短病程，也能儘速回到原本的生活，如果真的生病了，應該盡量減少壓力，否則嚴重的話容易產生自殺念頭，「憂鬱症會癱瘓病人的生活，例如學生無法上學、員工無法工作，如果無法確定自己是否為憂鬱症，務必趕緊請專家評估，正確診斷與治療，最能節省時間，減少受苦。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
好市多必買「4大天王+超值神物」曝光！網讚：繼續繳會費
即／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！「封麥演唱會」中斷跑下台
大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北蘆洲
初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！145組大紅包等你兌

關鍵字：爆廢公社,憂鬱症

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

嗆姊「流產才准參加婚禮」拒改伴娘服　新娘隔天被退婚

女網友玩臉書遊戲OMG遭扣2580元　帳號自動登出廣告病毒式狂炸

借2萬繳車貸酸「開賓士比開國產車高級」　友傻眼：你還欠我5000

媽媽店外狠瞪！女童哭著吃到吐　鄰桌客幫加油：她離開前還道謝

單親媽挺女兒「我就是爸爸」　女童轉身大笑：她馬麻死掉了

貨車逆衝「眼前滿到剩車頭」　騎士紅燈腳著地2秒浮出人生跑馬燈

PO文求助「跟憂鬱症朋友相處方法」　患者神回：多陪伴少幹話

皮膚好又會穿搭！他讚「櫻花妹比較正」　鄉民挺台女：卸妝你就知道了

15年天天萬聖節！她拍千套「史詩級#OOTD」：朝九晚五太乏味

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

為了做自己！辭職當街拍攝影師　「完成夢想...是一件很奢侈的事」

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

PO文求助「跟憂鬱症朋友相處方法」　患者神回：多陪伴少幹話

皮膚好又會穿搭！他讚「櫻花妹比較正」　鄉民挺台女：卸妝你就知道了

15年天天萬聖節！她拍千套「史詩級#OOTD」：朝九晚五太乏味

失戀難捱怎辦？「投靠快樂夥伴、辦單身慶功宴」6招遠離傷心！

路痴女友惱羞嗆聲：先安撫我！他暴怒「教太多次了」　網友全戰翻

快訊／國3竹南路段塞爆！「時速跌剩27」網崩潰：大家想的都一樣

「罷工是最無奈的手段！」機師工會公開信：拜託大家支持我們

16歲女兒最強撒嬌！爸怨合照「全是套路」網一看狂喊岳父

很累但硬撐「多看一集」　可能是「晚睡強迫症」！

大年初五迎財神！轉運撇步必看　開門開窗+凌晨3點最合適

印地安人明星游擊手林德拉傷　將錯過春訓以及開幕戰

大聯盟未來身價2億等級巨星（四）　「法官」升堂喬志

恐怖女醫生反猶太人！　獲執照竟發文：要故意給他們「錯的藥」

在地就是國際！周裕穎：「有個性不需要時尚，沒個性時尚也無用」

大聯盟未來身價2億等級巨星（三）　小熊「老大」布萊恩

直播虐狗「抹芥末、電擊灌酒」！　他被貴賓咬兩口：不爽，宰了

導彈測試卡關　烏克蘭唯一導彈艇乾脆把發射筒拆了

專屬女性的「五種性感瞬間」　男生最愛頭髮凌亂、彎腰

PO文求助「跟憂鬱症朋友相處方法」　患者神回：多陪伴少幹話

你累了嗎？貓咪接線員30秒「維持同姿勢」　網笑翻：給牠蠻牛

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

初五迎財神！凌晨3點最合適

180帥哥曝擇偶條件被拉黑　網..

曾放送裸美照　無敵小恩恩爆與有..

女大生回兩句話　詐騙集團傻住：..

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

通水管被收8700元　網：通1..

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

湯勺抖一下！肉比麵多2人對看笑..

更多熱門

相關新聞

4代同堂復古趴！1.4萬人讚：超有愛

農曆過年是家人團聚的日子，每個家庭也都有自己的過節習慣。一名網友在臉書上分享他們家的過年趴，每年過年他們都會決定一個裝扮主題，4代同堂的家庭每個人都要配合主題穿搭，今年過年的主題是復古趴，40人的大家庭有人扮成恐龍，還有人扮成卡通人物，合影的照片看起來非常歡樂。

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛吃的

初二女友家拜年！未來岳母遞「超厚紅包」

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

機車丟路邊！倒掛安全帽都開花了

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

好市多必買四天王還有最超值神物

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

「74部」陪90後長大的經典卡通！

《跑男7》爆大換血！4人退出「加入2韓團偶像」

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面