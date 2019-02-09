　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

12人遭騙150萬　三重警「斬手計畫」啟動速逮變裝車手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼詐騙集團車手領款時都會變裝，被三重警方查獲到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲詐騙集團車手領款時都會變裝，被三重警方查獲到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名男子，因為缺錢花用被詐騙集團吸引進去擔任車手，從去年11月開始，在三重一代就領了70多筆款項，共計有賴姓被害人等12人遭詐騙，合計金額高達新臺幣150萬餘元，將三重分局掌握情資組成專案小組偵辦，日前將車手逮捕歸案，並持續向上追查上游共犯。

經查該李姓車手自107年11月初加入詐騙集團就開始在三重各超商、銀行提款機提款，從東三重到北三重遍佈他提領的軌跡， 每次均搭乘計程車犯案，提款時為避開警方查緝並特地變裝。本分局依據民眾提供之情資，立即組成專案小組著手偵辦，經調閱上百支監視器，比對出犯嫌身分，即報請檢察官指揮偵辦，同時將李嫌照片發送分局所有員警於勤務中辨識。

警方持拘捕令到車手租屋處逮人，埋伏數天後仍未見人，日前由三重分局員警於巡邏勤務中緝獲，李嫌遭緝獲時並未特別喬裝，但仍難逃員警銳利的鷹眼，一眼遭識破。初步清查李姓車手涉嫌於三重區提領70餘筆、計有賴姓被害人等12人遭詐騙，合計金額高達新臺幣150萬餘元。全案將繼續追緝李嫌幕後詐騙集團上手到案。

三重分局為貫徹政府打詐決心，不讓民眾辛苦工作累積之積蓄遭詐欺集團詐騙一空，秉持警政署以新思維所研擬之「斬手行動」理念，傾全分局警力，針對轄區涉案詐欺車手、提款熱點全面佈署，以確實斬斷詐騙集團車手及防制詐騙贓款遭提領。

三重分局分局長李安淳為此正式宣布「斬手行動」抓車手比賽正式開始，全分局警力均全部投入斬手行動，另有感警力有限民力無窮，且搭乘「警政署檢舉車手獎金1萬元」順風車，本分局並將車手查緝專刊於轄內金融機構、超商廣為宣傳，鼓勵全民張大眼睛檢舉車手，比賽開始首日即有民眾向警方提供車手線索，提供可疑嫌犯資料供警方查證，警力及民眾串聯成為綿密防護網，讓車手「進得來、出不去，檢舉人發大財」。

▼員警在巡邏時逮捕李姓車手。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼詐騙集團車手領款時都會變裝，被三重警方查獲到案。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
新年戴新錶！韓國瑜笑秀「猜100次也猜不到」　竟是王世堅送的
悚！他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」
快訊／大樂透基隆一注獨得！頭獎8天第3開　大紅包中29注
新北孝子繼承5棟房！「吃掉弟媳」性侵姪女　她崩潰：媽媽不救我

關鍵字：三重,斬手,車手,詐騙

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

65歲↑老人發生交通事故集中2時段　暖警市場細心宣導

12人遭騙150萬　三重警「斬手計畫」啟動速逮變裝車手

中油招考93分變26分！公司突襲舞弊考生「載去重考」　14人遭解雇

台大副教授罵同事What a shame　遭判拘役45日

濕的衣服會把消防員燙熟！全台唯一「消防專屬烘衣櫃」來了

男子路邊「撿屍」帶進旅館　還要求女子賠償1.2萬

新北孝子繼承5棟房產！轉身「吃掉弟媳」性侵姪女…她崩潰：媽媽不救我

板橋氣爆如戰場！牆鐵窗全爆　警已排除自殺：重傷瘖啞女開瓦斯洗澡　

OL一周吃5鍋惹麻煩「扭來扭去像條蟲」　原因曝光

學古琴是個意外！　傳奇畫家葉世強帶她走進古琴世界

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

老翁洗腎後頭暈騎車...2度自摔倒地 熱心民眾扶起讓他靠、擋後方來車

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

室外瓦斯桶起火莫慌張、別潑水　鋼瓶內壓＞外壓關閥門瞬間熄火

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

65歲↑老人發生交通事故集中2時段　暖警市場細心宣導

12人遭騙150萬　三重警「斬手計畫」啟動速逮變裝車手

中油招考93分變26分！公司突襲舞弊考生「載去重考」　14人遭解雇

台大副教授罵同事What a shame　遭判拘役45日

濕的衣服會把消防員燙熟！全台唯一「消防專屬烘衣櫃」來了

男子路邊「撿屍」帶進旅館　還要求女子賠償1.2萬

新北孝子繼承5棟房產！轉身「吃掉弟媳」性侵姪女…她崩潰：媽媽不救我

板橋氣爆如戰場！牆鐵窗全爆　警已排除自殺：重傷瘖啞女開瓦斯洗澡　

OL一周吃5鍋惹麻煩「扭來扭去像條蟲」　原因曝光

學古琴是個意外！　傳奇畫家葉世強帶她走進古琴世界

昭和時代9成的人口年薪都在650円以下　中產階級只有3000円

為何台灣很少有競技運動的網紅或Youtuber

30萬人擠爆「高雄愛河燈會」開幕　韓國瑜：為金銀河高聲歡呼

走過43年仍屹立不搖 微軟商業模式讓投資人愛不釋手

過年大魚大肉、日夜顛倒肌膚爛了？3款單品急救出澎潤肌

范丞丞罕見曬全家福！　緊摟范冰冰自拍「介紹一下我妹」

專訪／宥勝自責「演技太差」想撞牆：蹂躪我，告訴我缺點

菸品健康捐被拿去「買花籃、吃尾牙」！監察院糾正財政部

Irene、Jennie洛杉磯約喝閨蜜下午茶　「這動作」生活感MAX！網笑翻

更新／華航勞資協商6小時談不攏　機師工會喊「罷工繼續、下次再談」

社會熱門新聞

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟..

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO..

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳..

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半..

女童欄杆縫隙摔落8樓高河床　搶..

快訊／板橋半夜大氣爆！女疑坦承..

快訊／板橋5樓公寓氣爆炸爛！5..

16歲少女籌學費遭毆打　他被肉..

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

母心碎PO文控「人渣」　生父回..

中油招考舞弊93分變26分！1..

即／國道3號車禍　6車追撞1死..

質疑「標示不清」女童媽崩潰　業..

台中男胸口出血命危　曾傳訊前妻..

更多熱門

相關新聞

為弱勢保留尊嚴！三重暖男專挑深夜幫助遊民

暖男是他！新北市三重區田中里長詹貴洪，服務居民可說是不遺餘力，除了布置環境、打造具有藝術氣息的活動中心，還時常分送給里內弱勢與遊民物資，不但堅持親送到手外，更選在深夜時段送達，避免左右鄰居的詢問，替弱勢民眾保留隱私和自尊。

他假裝被車撞還開口要錢！善良司機還是賠了

詐大9歲女200萬　渣男遭判刑2年半

孿生兄弟架設雲端機房24小時行騙陸民

街頭亂鬥　中年男剩「1隻拖鞋」逃命

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

夫妻買1本刮刮樂　直接爽中300萬

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

16歲少女籌學費　扮「恐龍」竟遭揮拳噴血

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

鄰居潛入他家上吊！屋主回家傻在原地

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

不准死在這　全球唯一禁死小鎮

6女神「婚禮伴娘服」Baby的被酸心機！

更多

最夯影音

更多

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面