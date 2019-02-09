12人遭騙150萬　三重警「斬手計畫」啟動速逮變裝車手

▲詐騙集團車手領款時都會變裝，被三重警方查獲到案。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名男子，因為缺錢花用被詐騙集團吸引進去擔任車手，從去年11月開始，在三重一代就領了70多筆款項，共計有賴姓被害人等12人遭詐騙，合計金額高達新臺幣150萬餘元，將三重分局掌握情資組成專案小組偵辦，日前將車手逮捕歸案，並持續向上追查上游共犯。

經查該李姓車手自107年11月初加入詐騙集團就開始在三重各超商、銀行提款機提款，從東三重到北三重遍佈他提領的軌跡， 每次均搭乘計程車犯案，提款時為避開警方查緝並特地變裝。本分局依據民眾提供之情資，立即組成專案小組著手偵辦，經調閱上百支監視器，比對出犯嫌身分，即報請檢察官指揮偵辦，同時將李嫌照片發送分局所有員警於勤務中辨識。

警方持拘捕令到車手租屋處逮人，埋伏數天後仍未見人，日前由三重分局員警於巡邏勤務中緝獲，李嫌遭緝獲時並未特別喬裝，但仍難逃員警銳利的鷹眼，一眼遭識破。初步清查李姓車手涉嫌於三重區提領70餘筆、計有賴姓被害人等12人遭詐騙，合計金額高達新臺幣150萬餘元。全案將繼續追緝李嫌幕後詐騙集團上手到案。

三重分局為貫徹政府打詐決心，不讓民眾辛苦工作累積之積蓄遭詐欺集團詐騙一空，秉持警政署以新思維所研擬之「斬手行動」理念，傾全分局警力，針對轄區涉案詐欺車手、提款熱點全面佈署，以確實斬斷詐騙集團車手及防制詐騙贓款遭提領。

三重分局分局長李安淳為此正式宣布「斬手行動」抓車手比賽正式開始，全分局警力均全部投入斬手行動，另有感警力有限民力無窮，且搭乘「警政署檢舉車手獎金1萬元」順風車，本分局並將車手查緝專刊於轄內金融機構、超商廣為宣傳，鼓勵全民張大眼睛檢舉車手，比賽開始首日即有民眾向警方提供車手線索，提供可疑嫌犯資料供警方查證，警力及民眾串聯成為綿密防護網，讓車手「進得來、出不去，檢舉人發大財」。

▼員警在巡邏時逮捕李姓車手。（圖／記者陳豐德翻攝）

