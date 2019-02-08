【瑪法達談星】02.06~02.12　風象星座　雙子回歸工作不如先前

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（02.06~02.12）風象星座運勢。

圖文／鏡週刊

♊雙子座（5月21日至6月20日）

迎春納福，喜事成雙。守護星與戰星、天王星先後呈吉相的這段日子，春節期間仍心繫責任、公務，行動與策略兼顧，能聰明分配時間、速戰速決。俐落明快處理事業與生活大小事，利考場如意、搞定燙手山芋。假期即工作、工作即假期。年後回歸工作崗位，反不如先前，得面對現實、清理包袱。財富小幅成長作收。愛情是知心知己。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

竹報平安，樂享天倫。氣氛溫馨寧靜的這段期間，難得長假是暫時卸下職場盔甲、回歸家庭，提升親子關係、經營情感生活的好時機。生活沒有重口味的戲劇情節，但家族彼此陪伴支持、緊緊相繫，也頗能享受無價親情。利重溫、修復或彌補親密關係。年後重返崗位即進入高壓帶，記得趁假期多儲備戰力。偏財走旺。愛情是勤於精耕。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

闔家康泰，歲歲平安。幸福來自安定與歸屬感的這段期間，有奮鬥的理由與對象，生活回報以生根茁壯的據點，辛苦值回票價。拜守護星與水星呈吉兆之賜，新春假期出遊常遇貴人喜事，突發狀況、臨時行程總能輕鬆駕馭、愉快收場。社交頻率依然居高不下，但主半徑已拉回至親好友。年後開工表現持平。財運走揚。愛情是有機無毒原味。



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