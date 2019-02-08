【瑪法達談星】02.06~02.12　土象星座　魔羯持續財運高潮

金牛座、處女座、魔羯座，本週（02.06~02.12）土象星座運勢。

圖文／鏡週刊

♉ 金牛座（4月20日至5月20日）

先發制人，馬到成功。享受同溫層情緒養分的這段期間，年節假期最大收穫是建立與強化不少頗具價值的人脈關係，並趁機給自己一個短暫而快速的成功預習。春節拜年正好提供事業有益的資訊交流，獲得導師型貴人的指引。吸取成功老手的經驗談並聚焦具體目標，得以在年後開工立馬衝刺、搶得先機。金錢有大進出。愛情是彼此提升。

♍ 處女座（8月23日至9月22日）

開市大吉，好運旺旺。喜獲良緣、運勢蒸蒸日上的這段日子，延續上週以來的氣勢，農曆年將自事業或情感夥伴關係得到莫大助力與快慰。互信轉強、方向一致，讓一加一遠遠大於二。新春紅鸞星動，「戀愛桃花」正磁場轉強，適合讓情苗滋長的脫魯黃金期。年後復工閃電行動奏功，國際或遠方傳來佳音。偏財轉旺。愛情是道幸福枷鎖。

♑ 魔羯座（12月22日至1月19日）

喜見財神，吉慶有餘。財星金星在本命宮發威、且有天外飛來驚喜餽贈的這段期間，延續近月財運高潮，並將順勢衝上漲停。是農曆年節另一個很有發財招財手氣的幸運星。驛馬星動，「趴趴走指數」狂增，馬不停蹄拜年賀歲、家族團圓、舊友重聚將帶來各式財富籌碼累增，越動越帶財。年後復工即有佳作捷報登場。愛情是邱比特四處飛射的箭。



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