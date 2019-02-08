遇華航罷工影響行程　消保處：保留單據可求償

▲華航機師罷工，部分旅客行程受影響。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

華航罷工事件影響至少4千名旅客權益，對此，行政院消費者保護處提醒，受影響之消費者務必保留所有之相關單據，以供日後求償之用。

消保處呼籲消費者，若因華航罷工所支出之相關費用均應保留單據，以利後續求償之用，也請交通部觀光局及民用航空局應分別督促旅行社及華航落實保障消費者之權益，若有消費爭議，應以有利於消費者之方式從寬妥適解決。

針對旅行社部分，消保處指出，旅行社應為安排旅客轉搭其他航班或轉團，旅客若要解約退費，則依國外旅遊定型化契約範本第14條規定處理，除了「必要費用」應依個案事實妥適認定，如航班停飛，機票費自不應列為必要費用，旅行社應返還旅客，國外食宿及交通費用之損失，旅行社應儘速向華航求償後，返還旅客。

▲出遊遇華航罷工旅程受到延誤 。（圖／記者吳奕靖攝）

若個人行程受罷工影響，消保處表示，華航更改或取消航班，應及時通知旅客，並協助旅客簽轉其他航空公司，或提供退、改票免收手續費；若旅客因行程延誤造成國外食宿及交通費用之損失，行政院消保處呼籲，華航應釋出最大善意，提供適當補償措施。

消保處提醒消費者，航班如有遲延情形，依「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法」之規定，航空公司應即向乘客詳實說明原因及處理方式，並適時免費提供必要之通訊、飲食或膳宿、禦寒或醫藥急救之物品等，消費者可依實際狀況主張權益。

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）