痛訴「專業被作賤」！醫師工會872字挺機師：非基層該承擔的苦果



▲臺北市醫師職業工會力挺機師罷工行動。（圖／取自臺北市醫師職業工會臉書）

生活中心／綜合報導

機師工會華航分會8日上午06:00開始啟動「無限期罷工」，截至目前已收到100份華航機師的檢定證，有18航班遭取消。罷工運動包括長榮航空企業工會、桃園市空服員職業工會發聲明力挺，就連北市醫師職業工會也在臉書PO文支持，表示旅途被延宕、既有行程受波及，不是任何人樂見，若非忍無可忍，機師工會也不會斷然採取最終手段。共872字支持機師罷工行動，呼籲華航高層擔起責任。

北市醫師職業工會8日上午在臉書指出，「過去常有人將醫師工作與機師類比，雖然日常工作內容有一定程序可遵循，但多年訓練的主要目的是為了因應難以預期的突發狀況，若是無法做出正確的應對，代價都是一條或多條寶貴的人命」。但長時間工作導致疲憊身心狀態而侵蝕專注力危機處理的判斷力，導致事故發發生後輿論往往指向個人疏失，若高層有心想改變，早能避免悲劇的發生。



▲華航機師罷工，截至目前有18航班遭取消。（圖／記者林敬旻攝）

醫師工會表示，看到許多網友指責工會的行動、咒罵機師自私、罔顧旅客權益，也讓他們想起在醫療體系中有飽受身體病痛的病人無法在第一時間受醫療人員照料，而慘遭患者或家屬怒聲斥罵，「這些情境我們一向概括承受，雖然我們知道人力不足、急診壅塞、血汗的勞動環境都不是基層工作者的應該承擔的苦果。」

醫師工會表示認為，或許罷工是個引起爭議的機會，能讓民眾思考長久以來的便利與安心，「建立在多少被作賤的專業價值之上。同樣作為專業工作者的工會，我們不僅聲援機師工會的行動，也願意在社會對話的過程中盡一份心力」。同為白領專業者組成的工會，醫師工會表達對機師罷工行動全力支持，也呼籲華航高層要擔起責任，還給旅客安全的旅程權益。