20歲酪農為一群乳牛又哭又笑　辛苦卻甘願..他曝幸福感原因

▲魏文琮表示，自己很喜歡看到一群乳牛。（圖／魏文琮提供）

記者許展溢／台北報導

畜牧業因工時長、勞力付出程度大，導致長期缺工，今年才20歲的魏文琮卻在牧場工作快5年，從小住在牧場附近的他表示，雖然有時覺得累，但每次看到小牛出生，可愛的模樣就覺得好感動，且在大家認為不好的世代，能找到一份自己喜愛的工作去努力、賺錢替家人分擔開銷，其實很幸福。

畢業於台南北門農工食品加工科的魏文琮，兒時記憶中的空氣總是充滿了草料、牛糞的味道，小時候常常都能喝到最新鮮的鮮乳，讓他留下深刻的印象，也因此讓他決定畢業踏入非本科系又完全沒經驗的畜牧業。

▲不少人認為畜牧業很苦，但魏文琮認為，環境很單純，生活可以很純粹。（圖／魏文琮提供）

魏文琮一開始是先加入離家不遠的畜牧飼育團，每天起床做的第一件事，就是要趕快學習如何幫乳牛榨乳，接著餵飼料、清潔畜舍，及觀察牛隻情況，時間從早到晚，做的事情一再重複。魏文琮說，其實工作內容很規律，只是不輕鬆，但這段時間卻能學到許多「眉角」，讓沒有飼養大型動物經驗的自己才有機會學到真正的專業技能。

不少人認為這一行很苦，魏文琮表示，對接觸過的他來說，辛苦是辛苦，但環境很單純，可以活的純粹一點，以現在工作的牧場來說，其實已經機械化，屬半自動化，總共只有6個人，照顧170頭乳牛，但大家一起付出的氣氛很棒，牧場有家的感覺，重要的是有一群他很喜歡的快樂的乳牛。

▲▼魏文琮表示，最感動的就是看著一頭頭的小牛出生及媽媽生產的過程。（圖／魏文琮提供）

魏文琮表示，最感動的就是看著一頭頭的小牛出生及媽媽生產的過程，另外，牛滑倒、嬉戲，和排隊吃東西的時候也都很有趣，只是看到牛死掉就會很難過。魏文琮告訴《ETtoday新聞雲》記者，做自己想做的事情比較不會累，目標很明確，就是要繼續待在牧場工作，精進才能，未來想要到國外當「表皮護理」技師，幫牛剪指甲，替家裡分擔經濟。