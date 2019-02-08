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追求快樂反而摧毀你的快樂！　研究：時間永遠嫌少、忘了珍惜

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▲▼ 朋友,周末,喝咖啡,休閒,快樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 那些認為自己已達到某種程度的快樂的人來說，時間不夠的感覺較不明顯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

大部分的人喜歡追求快樂，但實現這種狀態需要時間和精力。 一項美國與加拿大的研究指出，追求快樂的人往往覺得時間不夠，而這種矛盾反而讓他們感到不快樂。學者指出，「時間似乎在追求快樂的過程中消失，但只有快樂被視為一項需要不斷追求的目標時，時間才會消失。」這顯示「追求快樂」很諷刺地，反而可能摧毀快樂。

為了分析「追求快樂」與「快樂的狀態」如何影響人們對時間的感知，學者要求部分受試者列出會使他們更快樂的事情；同時要求另一些人觀看一部沉悶電影，一邊試圖讓自己感到快樂，也就是將快樂作為一項目標。最後，所有受試者再回報覺得自己擁有多少空閒時間。

▼ 當快樂被視為一項需要不斷追求的目標時，可能會感覺時間不夠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲迎接2019年，9招教你快樂假期腸胃不打烊!（圖／pixabay）

這項刊登於《Psychonomic Bulletin & Review》期刊的研究結果顯示，一個人對時間短缺的看法受到他們追求（通常無法實現）的快樂影響。那些認為自己已達到某種程度的快樂的人來說，時間短缺的感覺較不明顯。學者指出，如果有人認為已經獲得快樂，他們就有更多時間去珍惜、感激，例如紀錄在日記中。此外，人們對快樂有不同的概念，這也可能影響他們如何看待追求快樂的時間。

研究人員指出，由於購物等行為可以迅速帶來快樂，因此不少人更傾向於物質享受，而不是休閒活動等體驗。此外，感覺時間不夠的人往往也比較不願意幫助別人或做志工。透過鼓勵人們不要把追求快樂當成一個永無止境的目標，或許能夠帶給他們更多的時間、更多的快樂。

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關鍵字：快樂,心理學

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