看起來「更酷」的秘密　實驗：微笑比面無表情強多了

▲ 學者表示，在平面廣告中，人們微笑時比沒表情讓人覺得更酷。（示意圖／達志影像／美聯社）



生活中心／綜合報導

對許多人來說，想要看起來「酷酷的」的方法之一就是表現一副「無動於衷」的樣子。嘻哈天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）曾說，自己拍照時都不笑，因為笑的話「看起來不那麼酷」。然而，一項亞利桑那大學的研究發現，微笑才是看起來更酷的秘密。學者表示，「我們一遍又一遍地發現，在平面廣告中，人們微笑時比沒表情讓人覺得更酷，面無表情反而給人冷漠、不友善的感覺。」

在一系列實驗中，調查人員向受試者展示了名人和非名人的廣告照片，有些在微笑、有些沒表情，再請他們以1到7的標準給分，結果推翻了先前「不笑比較酷」的假設。研究還指出，如果廣告中的模特兒面無表情，受試者對該品牌的好感度較低。



▲ 研究指出，如果廣告中的模特兒面無表情，受試者對該品牌的好感度較低。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

學者發現，唯一的例外是在「競爭」的情況。當兩位武術選手在記者會上碰頭時，受試者認為沒表情的那一方比較酷、較佔優勢；而當改成在記者會上與粉絲見面時，微笑的選手反而被評為比較酷。行銷學助教沃倫（Caleb Warren）指出，這顯示酷或不酷取決於具體情況。

這項刊登在《消費心理》期刊（Journal of Consumer Psychology）的研究不僅幫助了企業和廣告商，也有助於人們更了解彼此。雖然要改變「不笑比較酷」的成見有些困難，但沃倫希望，此次的結果能提高對他人看法的認知。他說，「這種關於如何變得酷的不準確觀念，可能影響我們與他人的交流方式，面無表情也可能損害人際關係。」

▼ 這項研究不僅幫助了企業和廣告商，也有助於人們更了解彼此。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

