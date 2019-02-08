男人跟女人生活習慣、思想大不同　10種分析讓你了解！

▲男女。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

男人和女人就像兩種不同的生物，除了生理上的差別，心理也存在著很大的不同，根據網站「Bright Side」的整理，一些男女有別的習慣與特性，原來都是有根據的。有時候女人想不透男人的行為思考模式，終於能解答了。

以下整理出10種例子：

1.男人為什麼每次都能馬上入睡？

一般來說，男人比女人的睡眠品質更好。在進入睡眠模式時，男性的腦波活動會下降70%，而女性卻只會減少10％，這可能造成女人多夢或是難以入睡的情況發生。可能因為男人在原始社會中通常是獵人，在外打拼一整天回家後就得休息；女人則因為 在家打理家事，為了照顧小孩就連休息時也是繃緊神經。

2.男人為什麼皮膚看起來比較好？

調查指出，男性比較不會產生橘皮組織，這和肌肉、脂肪的構成比例不同有關。因為女性荷爾蒙的緣故，女人的皮膚組織纖維是垂直走向，結構較為鬆散；男人則拜男性賀爾蒙所賜，皮膚是緊密交織的網狀組織，因此產生橘皮組織的機率就比女人小很多。

3.男人為什麼更適合搬重物？

男人天生就比女人更勝任需要體力的工作。研究顯示，男性身體內血液的量比女人多上1-3pints，且富含更高的血紅蛋白和紅血球，氧氣循環也因此更有效率。體力會恢復得更快，也相對有力量完成比較辛苦的事項。

4.男人為什麼無法發現女人很在意的小缺點？

根據研究顯示，男人天生就是視覺動物，也只在白天比較活躍，通常關了燈視力較差，但平時則可以在任何距離注意到喜歡的東西；女人可以在黑暗中注意到許多細節，通常就是和自己密切相關的地方。女人常會在關了燈擔心自己哪裡不夠完美，實際上男人則完全不會在意。

5.男人為什麼無法發現女人換了新髮型？

男人通常沒有女人細心，不容易發現你做了什麼改變；女人總是可以第一眼發現對方哪裡不一樣，因此女人察言觀色的感官能力比男人強上許多。

6.男人為什麼無法專心聽女人說話？

女人在和男人說話時，不要透露那麼多細節，只需要簡單扼要、列出重點，他們就能聽見你說的話了。因為男人只會用一半的頭腦去思考。

7.男人為什麼吃不胖？

研究顯示，男人體內的睪丸激素比女人多出7倍，也是他們的新陳代謝較快的原因。男性不論身體或是器官的肌肉都比女性還要發達，可以燃燒更多的熱量。

8.男人為什麼總是不來搭訕你？

男人的目光通常會放在移動的事物上，而不是因為你沒有魅力。如果在夜店總是習慣坐在包廂內，那豔遇的機會就會大大的降低。

9.男人為什麼時間一久，就冒出啤酒肚？

美國加州大學洛杉磯分校人類營養學中心（Center for Human Nutrition）主任李兆萍（Zhaoping Li）指出，當男性體重增加時，其脂肪堆積的預設空間就是腹部，如果吃太多且運動量不夠，肚子就會越來越大。

10.男人為什麼比女人更少跑廁所？

女人忍尿比男人困難，因為一般女性的尿道約長4公分，尿道短直且接著膀胱，可以幫助女性忍尿的地方只有尿道的括約肌；相反的，男性有括約肌、前列腺和膀胱頸可以幫助忍尿，前列腺有4公分，甚至6公分，可以讓尿液收窄，像漏斗般把尿液收集至中間，而除了尿道的括約肌，膀胱頸也是一個括約肌。