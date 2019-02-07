有洋蔥！心碎妻床邊深情獻唱45秒　重病夫聆聽後3天離世...

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英國一名31歲人妻戴妮拉（Danielle）近日於病床邊獻唱《奇異恩典》（Amazing Grace）的影片爆紅，但是背後卻藏著洋蔥！原來這首歌是要唱給即將離世的33歲丈夫吉布森（Tony Gibson），影片中可以看到兩人深情對望著，而吉布森也於三天後安詳離世。

據英國《每日郵報》報導，這對夫妻育有兩對雙胞胎，吉布森於2017年12月便漸漸失去記憶，原以為只是常見的老人癡呆症，沒想到五個月後，醫生診斷出他罹患的是「庫賈氏病」（Creutzfeldt-Jakob Disease,CJD），也就是「人類的狂牛病」，肢體將無法協調、腦部也開始空洞，生命剩下不到一年。

戴妮拉於上個月底在Facebook上分享了自己在吉布森病床旁高唱《奇異恩典》的影片，並表示這是吉布森最愛的一首讚美詩。影片中可以看到吉布森雖然無法說話，但眼神卻一直凝望著戴妮拉，甚至還想開口合聲。而唱完歌的三天後，也就是1月30日，吉布森在妻小陪伴中，安祥離世。

雖然這段影片只有短短的45秒，卻讓不少網友看到後感動落淚，直呼這個歌聲美麗卻心碎。戴妮拉表示，自己目前仍在努力接受吉布森離開的事實，而她也創建了一個「GoFundMe」頁面，希望大家能分擔吉布森的醫療費用，並為他們的四個孩子提供經濟援助。到目前為止，籌資已經達到20996美元（約新台幣65萬元）。

▲原本目標為10000美元，目前已經達到20996美元了。（圖／翻攝自GoFundMe）

據報導，庫賈氏病是一種罕見且病程發展緩慢的神經性疾病，通過接觸受感染物質而患上此病，大多數患者在症狀出現後一年內死亡，目前沒有任何治療方法，只能通過止痛藥和抗抑鬱藥使患者感到舒適。