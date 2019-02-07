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網購特價爆乳洋裝！　她穿上傻眼...「高衩開到肚子」私處全被看光

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▲▼ 高衩開到肚子的黑色洋裝。（圖／翻攝自twitter／@bethanie_nicola）

▲下襬高衩竟然直接開到「肚臍」。（圖／翻攝自twitter／@bethanie_nicola）

國際中心／綜合報導

「網購熱潮」幾乎是人人不可擋！英國21歲貝瑟妮．摩爾（Bethanie Moore）在網路上購買一件「特價66折」的長袖黑色洋裝，原以為可以像網站女模特一樣性感，沒想到當她穿上後，直接露出私密處，根本無法穿出門，氣得在Twitter上發文討公道。

據《太陽報》報導，摩爾上個月在「PrettyLittleThing」網購網站購買一件原價15英鎊（約新台幣600元）、最近以10英鎊（約新台幣400元）特價出售的黑色洋裝，沒想到這件原本標榜的「爆乳開高衩」洋裝，當摩爾一穿上，雖然有爆乳，但下擺的高衩竟直直開到肚臍，私密處一覽無遺。

摩爾表示，這件洋裝跟在網路上看到的完全不同，網站女模特穿的尺碼是6至8號，而一般英國女性穿的尺碼是12號，因為知道自己要穿比較大的尺碼，而且很多網購通常都會有尺寸不對的問題，所以最後下訂了14號，沒想到穿起來竟還是如此傻眼。摩爾更強調，自己買的尺碼絕對沒有錯，她拍下照片上傳至Twitter，並標記「PrettyLittleThing」要求一個合理的解釋。

▲▼ 高衩開到肚子的黑色洋裝。（圖／翻攝自twitter／@bethanie_nicola）

▲標榜的黑色「爆乳性感高衩」洋裝。（圖／翻攝自PrettyLittleThing網站）

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關鍵字：開高衩,洋裝,Bethanie Moore,PrettyLittleThing

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