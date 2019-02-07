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暗網／詐團在這收台灣購物網一手個資　還註明女性為佳

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▲2018年詐團最愛平台「瘋狂賣客」，全台共526人遭騙。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲刑事局統計部分資安未完善的購物網站，詐騙案件偏高。（資料照／記者柳名耕翻攝）

突發中心／綜合報導

165反詐騙專線統計2018年的網拍詐騙案，發現「瘋狂賣客」1年共有526件詐騙案，許多人好奇詐騙集團到底是哪來的個資，答案全都在「暗網交易市場」，許多人在上面收購股市、淘寶等個資，當然也有人專門收購台灣購物網的一手資料。

台灣的購物詐騙案在2017年達到最高峰，2018年時則下降了1200件，除了警方的犯罪預防宣導奏效外，各大購物網站也針對資安做加強防護，讓資料庫不被駭客入侵。

雖然這些購物網站已經加強了資安，但詐騙集團仍不死心，在「暗網交易市場」上發布收購訊息，希望駭客能夠擷取購物網站2天內的個資，甚至註明女性資料為佳，其中要包含信用卡號、買東西時間、地址等，雙方利用通訊軟體Telegram進行交談。

據了解，類似的案子在大陸地區相當普遍，除了取得購物網個資外，還有人專門鎖定賭博網的下注資料進行入侵，取得下注資料後就可以利用軟體進行分析，大致可以算出每個人下注的金額、習性等。

警方私下透露，其實目前的台灣的購物網站都已經加強相關資料庫的資安，不過還是有少部分的購物網為節省成本拒絕配合，將會持續要求相關購物網加強資安，保護個資。

▼有人專門在暗網上收購台灣購物網站的個資。（圖／翻攝自暗網）
▲暗網／詐團在這收台灣購物網一手個資，還註明女性為佳。（圖／翻攝自暗網）

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