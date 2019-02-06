大年初一清晨「砍人大屠殺」！沿路闖屋開殺戒　害8死7傷

▲甘肅省男子大年初一行兇，警方確認釀8死7傷。（圖／翻攝「封面生活」微信公眾號）



大陸中心／綜合報導

大陸甘肅省白銀市會寧縣大年初一（2月5日）發生恐怖兇殺案。當地公安局發布通報，嫌犯郭姓男子懷疑妻子與他人有染，5日清晨酒後蓄意報復，持刀進入村民家中行兇，造成8死7傷慘劇。

知情村民在網路上爆料還原案發經過。村民說，5日凌晨2時左右，嫌犯郭鵬程先在西坡村連續殺害5人，然後又到草灘新農村殺害2名女子、1名男子和2名學生，之後又到白原景家莊放火燒了1間房屋，屋內婦女遭燒傷，傷勢較嚴重。最後，凶嫌又到當地一家超市對面的樓房縱火，但裡面的人員傷勢較輕。有消息稱，

消息稱，案件中死者總共為10人，年齡最大70歲，最小3歲，嫌犯沒有特定對象，隨機闖入民宅行兇。不過此消息並未獲得官方證實。甘肅省白銀市會寧縣委宣傳部工作人員透露，已經將受傷人員送醫搶救，凶嫌則於案發後2小時被公安機關抓獲。

白銀市公安局6日發布通報指，犯罪嫌疑人郭某某（49歲男性）為會寧本地人，供稱因懷疑妻子與他人有不正當男女關係，遂懷恨在心，產生報復心理。2月5日清晨6時許，郭某某酒後獨自一人竄入村民家中持刀行兇。目前案件正在審理之中。