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「大型充氣馬、龍袍」都搬進議場！　頭號柯黑王世堅質詢笑炸

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政治中心／綜合報導

自稱「頭號柯黑」的台北市議員王世堅，質詢台北市長柯文哲很有「笑果」，因為他言詞犀利，時常火爆槓上柯文哲，讓人不注意都難，王世堅曾經帶道具質詢，將龍袍、龍帽、木馬搬入議場，讓在場的眾人都笑翻。

▲▼台北市議會,柯文哲備詢,施政報告,王世堅。（圖／記者季相儒攝）

▲王世堅送龍袍給柯文哲。（資料照／記者季相儒攝）

2018年4月10日，柯文哲赴市議會進行施政報告，王世堅痛斥，柯文哲窮極無聊，出訪一路批評有宗教問題的印度、有種族衝突的馬來西亞、稱新加坡是籠子裡的金絲雀，「除了紅色中國，被柯市長崇拜、肯定以外，大概每一個國家都成了柯市長的箭靶」、「柯市長的所做所為和言行舉止，沒有最扯只有更扯！」

王世堅說，上禮拜天分合日立，只是太陽大了點，沒想到柯市長突然蹦出一句「我是真命天子」，「剎那間，我才恍然大悟，原來中國古書上記載的500年必有王者興，還真有人相信，相信的還是民選的柯文哲市長。」

▲▼台北市議會,柯文哲備詢,施政報告,王世堅。（圖／記者季相儒攝）

▲柯文哲幕僚收下王世堅送的龍袍。（資料照／記者季相儒攝）

王世堅表示，在瞠目結舌之餘，特別幫柯市長準備一套龍袍，讓柯市長私下在辦公室或家裡可以穿上它過過癮，「這算是一種心理治療」；王世堅還要衛生局長黃世傑、聯合醫院總院長黃勝堅，應該多跟市長聊聊、好好幫他檢查。

「柯市長，我現在把這套龍袍送給自稱真命天子的你，你就別客氣收下吧。」面對拿著黃袍上前的王世堅，柯文哲面無表情地坐在位子上，而黃袍則隨即被一旁的幕僚收下。一旁的議員拍手笑翻，還說「穿上穿上、帽子戴上」。

2018年9月7日，台北市長柯文哲首任期將結束，「頭號柯黑」王世堅7日總質詢時送上一隻特大號的木馬，上面不但印有柯文哲的照片，還有中共的五星旗等。王世堅質詢時表示，4年前用這座木馬，比喻連勝文參選台北市長是當中共的道具，讓中共得以對台灣木馬屠城，當時也助攻了柯文哲，阻止連家跟統派入主首都市長寶座。

王世堅說，「但是這3年半來，柯市長你的言行舉止荒腔走板，不但毫無台灣意識更沒有國家觀念，過去統派他們想說不敢明說的你全都說了。」王世堅表示，柯文哲不但主張兩岸一家親，還加碼兩岸命運共同體、床頭吵床尾和，「你想方設法就是要抱中共大腿想跟中共交心，你欺騙善良的台灣人、欺騙台灣人對改革的期待。」

▲▼柯文哲,木馬屠城,王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

▲王世堅送上木馬給柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

「歷任市長30年解嚴以來，首都市長是往國家總統大位的最佳道路。」王世堅說，李登輝、陳水扁，他們對台灣的熱愛對國家的認同沒問題，馬英九雖然差很多，還被他一路從市長罵到當總統，後來我罵不到他了他就一直退步，「即便馬英九再差，他這些離譜荒誕噁心的話他放在心裡，他就是典型的想說不敢說，但是好歹有個分寸。」

「柯市長我再一次告誡你，首都市長洞見觀瞻、動輒得咎。」王世堅越講越火大，表示首都市長跟總統一樣，要有絕對的國家觀念，要對台灣認同熱愛，「我就搞不懂，柯市長，我輾轉難眠一直在想的，就是為什麼你怎麼會這麼離譜？我觀察你沒有核心價值沒有中心思想之外，我在想你是不是有什麼把柄被中共抓住？中共是不是逮到你的小辮子？不然你為什麼要對中共這麼卑躬屈膝、言聽計從？為什麼？」

▲▼王世堅,柯文哲,柯P。（圖／記者莊喬迪攝）

▲王世堅。（資料照／記者陳家祥攝）

其實，王世堅不是第一次將大型木馬搬入議場，2014年8月25日，時任台北市長的郝龍斌赴台北市議會，做任期內最後一次總質詢，台北市議員王世堅送上「大型塑膠馬」當畢業禮物，批評連勝文家庭背景過於傾中，猶如「木馬屠城記」，王世堅直言，郝龍斌領著連勝文競選台北市長，根本是讓木馬屠城記在台北市再度重演，向大陸低頭。

王世堅表示，連勝文家庭背景過於傾中，連家與大陸關係友好，許多人都藉此前進大陸，在多數國人眼裡看來，利用這樣的方式前進大陸，並不只是單純的向中國示好而已，而是對大陸的1千顆飛彈低頭。 

▲▼ ▲王世堅送上「大型充氣塑膠馬」。（圖／ETtoday資料照）

▲王世堅送郝龍斌木馬。（圖／ETtoday資料照）

至於其他議員怎麼看待王世堅帶道具進議會呢？網紅議員「呱吉」邱威傑曾談過他自己的質詢方式，「我不希望它太戲劇化，不會像王世堅一樣帶道具，他的質詢有一個特色，就是他會帶自己的道具。」呱吉解釋，如果要帶道具的話，「希望那會是一個可以幫助我說明的道具，而不是一個幫助表演的道具，我覺得那個太可笑。」

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關鍵字：王世堅,柯文哲,柯黑,市議員

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