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孟晚舟案掀波　陸駐加使節發聲：盼中加關係回正軌

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▲孟晚舟。（圖／美聯社）

▲華為財務長孟晚舟至今仍被軟禁在加拿大住處。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

加拿大與中國大陸的關係，因為華為財務長孟晚舟被逮掀起波瀾。就在中加關係陷入低潮之際，中國駐加拿大使節近來在多個場合表示，希望在新的一年同加方努力，推動雙邊關係回到正確軌道。

據中新社報導，中國駐加拿大大使館日前舉辦2019年春節招待會，大使館臨時代辦衡孝軍在致詞中表示，「新的一年，我們希望同加方加強溝通，排除障礙，努力推動中加雙邊關係回到正確的發展軌道。」

▲中國大陸駐加拿大大使館臨時代辦衡孝軍。（圖／翻攝自觀察者網）

▲中國大陸駐加拿大大使館臨時代辦衡孝軍。（圖／翻攝自觀察者網）

此外，中國駐卡加立（Calgary）總領事陸旭也在總領館的一場大型迎春活動中表示，「成長起來的中國絕不尋求將自己的影響力強加於人，中國真誠希望成為與大家相互尊重、平等相待、和平相處、共同發展的伙伴。」她也稱，「但可惜的是，有些國家似乎不願意給中國這樣的機會。」

陸旭強調，中國未來將以更加開放的態度對待外來影響，「因為我們有足夠的自信能夠兼容並蓄地吸收它們，將其變成滋潤自己成長以及帶動世界共同成長的營養。」

孟晚舟去年12月初在溫哥華機場遭逮，目前正等待美國華府向加拿大政府引渡。中國駐溫哥華總領館日前在《溫哥華太陽報》頭版刊登拜年廣告，向領區華僑華人和各界人士拜年。中國駐溫哥華總領事佟曉玲在春節招待會上表示，人民之間的友誼和地方交流是兩國關係十分重要的基礎，希望一道為促進中加傳統友誼、發展兩國關係作出新的貢獻。

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關鍵字：加拿大,中國,孟晚舟,中加關係,大陸駐加使節

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