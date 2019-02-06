　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫「狂推」私藏景點就在這！如今已是超夯網紅聖地

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼朱立倫過年走春。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫過年走春、介紹私藏景點。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫過年好天氣趴趴走！回到深根8年的新北市，率眾走訪新北超熱門景點「水金九」；一早在報時山步道集合，他親自向媒體介紹私藏景點「CP值最高的登山步道」，眺望水湳洞陰陽海與天間車遺址，他指著不遠處有幾位年輕人拍照的廢墟說，「還沒結婚的，可以來這邊拍婚紗喔！」。

「水、金、九」串起新北瑞芳區三個美麗的小城鎮水湳洞、金瓜石與九份；有人說，水金九就像是臺灣礦業的縮影般，充滿了歷史與人文風情；因採金而繁榮，也因採礦方式的不同，呈現不同的面貌；純樸可愛的水湳洞、高貴幽靜的金瓜石、礦工夜夜笙歌的九份，即使在金礦停採後，亦呈現不同風貌。

▲▼朱立倫過年走春。（圖／記者羅婉庭攝）

朱立倫說，找時間一定要去爬茶壺山步道，那風景更高、更美，他指著遠遠茶壺山頂了白色小涼亭說，「站在那邊可以看整個金瓜石、非常漂亮！下次帶你們去」。網友說，走在茶壺山裡，視野所及宛如仙境般的美景，茶壺山雖然沒有那麼輕鬆好走，但絕對很值得來這裡，站在山裡，可以欣賞到壯闊山景與浪漫海景的絕妙景色，絕對不虛此行。

著名的水湳洞擁有媲美「龐貝古城」的十三層選礦場、交疊著金黃與湛藍的陰陽海以及展現大自然鬼斧神工的「黃金瀑布」；金瓜石獨有的清幽、純樸的小鎮景緻，訴說著對山城無盡的眷戀；而繁華熱鬧的九份老街則蘊藏豐富的人文故事與藝術文化，給予疲憊的旅人無盡的慰藉與癒療，朱立倫過去的私藏景點就是水金九，如今已是超夯網紅聖地，假日人潮爆多！

▲▼前新北市長朱立倫19日前往新北市瑞芳區報時山步道。（圖／記者羅婉庭攝）

享受完一覽無遺的天海美景後，朱立倫帶隊前往瑞芳當地一位里長經營的「緩慢民宿」，在眾人面前展現廚藝，準備大家的午餐，如同隱藏版大廚的他熟練的炒起春節必備、他的拿手菜炒年糕，同時相當應景的象徵「年年高升」，翻炒時香氣逼人，架勢更是一百分，最後不負眾人期待，最後端上一大盤色香味俱全的「寧波年糕」。

飯後，朱立倫在穿出的手作甜點「薑花芋圓」，品嚐過的人給予高評價，軟Q有嚼勁的芋圓不愧是九份名產。夕陽漸漸落下，愛唱歌的他還特別準備了娛樂節目，他與詞曲創作人林垂立合唱「春夏秋冬」、「車站」。

▲▼朱立倫走春，與詞曲創作人林垂立合唱。（圖／記者羅婉庭攝）

▲朱立倫走春，與詞曲創作人林垂立合唱。（圖／記者羅婉庭攝）

音樂與美食結合九份悠閒、文藝、新潮兼具復古的獨一特性，氣氛格外愜意，朱立倫最後也祝福大家，諸事順心、豬年順利、恭喜發財，希望民眾可以多用春節廉價期間到水金九來走走、遠離都市喧囂，呼吸新鮮空氣、過好年。

▲▼藍營空軍戰默默開打　朱立倫頻曝光「市民」的日常。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼朱立倫走春、手作芋圓。（圖／翻攝自網路）

▲朱立倫走春、手作芋圓。（圖／翻攝朱立倫幕僚粉專《我只是個大頭司機》）

ET快訊
雲林一人獨得2.17億！聯發彩券行曝吉兆　女員工：好多蜻蜓進
快訊／大樂透2.17億頭獎「1注獨得」獎落雲林　終結連兩槓

關鍵字：水金九,朱立倫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜逆轉勝當選　鄉民重解南鯤鯓國運籤驚：神預言！

團圓飯夫人包NG餃子　朱立倫笑：怎麼搞的怎麼變這樣？

支持朝故意殺人修法！侯友宜怒：深惡痛絕酒駕的人

參選2020要改善兩岸關係　朱立倫：40歲以上支持度領先柯文哲

核電「不延役、不重啟」遭批無視公投　蘇貞昌：過去政策錯誤

韓國瑜小內閣又添「朱家軍」　朱立倫：讓高雄市民有感才是目的

吳王「閉門密會」45分鐘　朱立倫笑：大家都是閒話家常、拜拜年

高嘉瑜大推「內湖櫻花季」走春！　甜喊：晚上帶戀人來❤️

細數柯文哲從政事蹟　當選貼文按讚破50萬超越反年改

「紅包厚度」決定晚輩敬重程度　網轟蘇貞昌幹話王

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

高雄九如交流道重大車禍！　休旅車直直衝撞飛騎士

高嘉瑜大推「內湖櫻花季」走春！　甜喊：晚上帶戀人來❤️

細數柯文哲從政事蹟　當選貼文按讚破50萬超越反年改

「紅包厚度」決定晚輩敬重程度　網轟蘇貞昌幹話王

朱立倫「狂推」私藏景點就在這！如今已是超夯網紅聖地

好想家！留學生新年怎麼過...蘇巧慧私房料理大揭密

誰是春聯人氣王？高嘉瑜「眼動」網搶翻　最猛的還是馬英九

南北市長夫人「衣Q比一比」　李佳芬熱情奔放、陳佩琪溫柔婉約

公視小編「撿到槍」狠酸韓國瑜！陳信聰苦勸…遭網灌爆：自以為清高？

協助逾期外來人口自行到案　移民署春節不打烊！

初一走春拜拜趣！柯文哲一當選就還願　鎮瀾宮嬤神預言：小英當總統

凍齡櫻花妹來台觀光丟手機　台警30分鐘找回被讚爆...

為2子女忍家暴20年！她卑微求離婚　夫酸「我有養家」拒放手

除了災難英雄片你可以看更多！　私心推薦2018被低估電影（上）

做淘寶兩年淨賺60萬　雅藝尚品創始夫妻成行業標竿

揭密「漢堡盒裂縫」用法！單手吃完整個套餐　1.7萬網朝聖

再婚男失眠20年想自殺　法師調魂找到原因：死掉的前妻臉很臭

這個部位超敏感　愛愛前戲刺激ＯＯ舒服到全身酥麻

每2秒就賣出一顆茶葉蛋！「現代柑仔店」必BUY清單內行人才知道

絲瓜、紅薏仁、白玉蘭…盤點選用在地作物的「愛台灣」保養品牌

走路像踩小石頭！買鞋不想穿出雞眼　快記熟4大「選鞋地雷」

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

政治熱門新聞

細數柯文哲事蹟　當選貼文破50..

公視小編狠酸韓國瑜！陳信聰苦勸..

韓國瑜過年出國！公視小編狂酸網..

韓國瑜出國過年　王浩宇：有啥好..

韓國瑜逆轉當選　鄉民重解國運籤..

高嘉瑜大推「內湖櫻花季」走春

春聯人氣王　最猛的還是馬英九

紅包厚度決定敬重程度　蘇揆挨轟

柯P當選去還願　嬤預言：小英當..

南北市長夫人　「衣Q比一比」

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

朱立倫「狂推」私藏景點在這！現..

記者揶揄「市長對漁市不熟」　韓..

回應國運籤　蔡英文寫藏頭詩

更多熱門

相關新聞

春聯政治學？朱立倫版民代瘋聯名　王金平竟貼馬英九版

每逢春節，春聯都是政治人物測試人氣的指標之一。今年也吹起「聯名風」前總統馬英九的春聯依舊搶手，馬系子弟兵聯名推出，前新北市長朱立倫走可愛路線，吸引超過百位中央與地方民代聯名，超夯的高雄市長韓國瑜的春聯也有立委參選人聯名推出。

夫人包NG過年餃子　朱立倫：怎麼變這樣？

2020要改善兩岸關係　朱立倫：年長者支持度領先柯文哲

2020選總統　朱立倫訪美先看大老

吳王「閉門密會」45分鐘　朱立倫笑：閒話家常

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

荒野求生苦撐1年才知節目早停播

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

初二三大禁忌！拜拜犯大忌象徵凶兆

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

沈月「無P圖全身照流出」！粗腿55身被打回原形

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

結婚週年最強禮物　老婆爽翻他尷尬

男友怨沒年終　女友枕頭下塞一包

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面