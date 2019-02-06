春節旅遊體驗馬祖風光　馬祖高粱飄香一甲子



▲馬祖有眾多觀光景點，知名高粱更已飄香一甲子。（圖／花蓮縣政府提供／下同）



記者林煒傑／媽祖報導

春節旅遊首選馬祖風光！馬祖充滿各式驚奇美景，舉凡大坵梅花鹿、莒光方塊海、東引白年燈塔等，還有被CNN評選為世界15大自然奇景的「藍眼淚」，此外，歷史悠久的馬祖老酒、高粱酒等，更是過年過節的送禮首選。

馬祖酒廠1956年創立，是台灣3大公營酒廠之一，過去是為因應馬祖島上軍民需求，從軍隊中徵調釀酒人才，創立「中興酒廠」，也是馬祖酒廠的前身，直到1970年才改名成馬祖酒廠，至今有一甲子歷史。

馬祖酒廠的酒在全年恆溫、恆濕的窖藏坑道中自然熟成，造就高粱光亮的色澤與醇厚口感。60多年來，馬祖高粱酒不論在國內或是國際市場，都受到各界好評不斷。

馬祖高粱酒參加2018比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞(Monde Selection)及2018美國舊金山世界烈酒大賽，在白酒類別中獲得多項金牌大獎，可見馬祖酒廠深厚的釀酒實力。

連續3年獲選為外交部指定「雙十國慶」接待國內外嘉賓的國宴用酒，馬祖高粱酒讓貴賓在品嘗台灣美食時，也能被台灣的優質白酒驚豔。馬祖酒廠從2017年開始，也積極布局台灣市場，將釀造60多年的馬祖高粱酒運往台灣銷售，希望能站穩台灣、邁向世界。