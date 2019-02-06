　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

春節旅遊體驗馬祖風光　馬祖高粱飄香一甲子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬祖有眾多觀光景點，知名高粱更已飄香一甲子。（圖／花蓮縣政府提供）
▲馬祖有眾多觀光景點，知名高粱更已飄香一甲子。（圖／花蓮縣政府提供／下同）

記者林煒傑／媽祖報導

春節旅遊首選馬祖風光！馬祖充滿各式驚奇美景，舉凡大坵梅花鹿、莒光方塊海、東引白年燈塔等，還有被CNN評選為世界15大自然奇景的「藍眼淚」此外，歷史悠久的馬祖老酒、高粱酒等，更是過年過節的送禮首選

馬祖酒廠1956年創立，是台灣3大公營酒廠之一，過去是為因應馬祖島上軍民需求，從軍隊中徵調釀酒人才，創立「中興酒廠」，也是馬祖酒廠的前身，直到1970年才改名成馬祖酒廠，至今有一甲子歷史。

馬祖酒廠的酒在全年恆溫、恆濕的窖藏坑道中自然熟成，造就高粱光亮的色澤與醇厚口感。60多年來，馬祖高粱酒不論在國內或是國際市場，都受到各界好評不斷。

▲▼馬祖有眾多觀光景點，知名高粱更已飄香一甲子。（圖／花蓮縣政府提供）

馬祖高粱酒參加2018比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞(Monde Selection)及2018美國舊金山世界烈酒大賽，在白酒類別中獲得多項金牌大獎，可見馬祖酒廠深厚的釀酒實力

連續3年獲選為外交部指定「雙十國慶」接待國內外嘉賓的國宴用酒，馬祖高粱酒讓貴賓在品嘗台灣美食時，也能被台灣的優質白酒驚豔。馬祖酒廠從2017年開始，也積極布局台灣市場，將釀造60多年的馬祖高粱酒運往台灣銷售，希望能站穩台灣、邁向世界。

▲▼馬祖有眾多觀光景點，知名高粱更已飄香一甲子。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼馬祖有眾多觀光景點，知名高粱更已飄香一甲子。（圖／花蓮縣政府提供）

ET快訊
雲林一人獨得2.17億！聯發彩券行曝吉兆　女員工：好多蜻蜓進
快訊／大樂透2.17億頭獎「1注獨得」獎落雲林　終結連兩槓

關鍵字：媽祖,春節,高粱,旅遊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

春節旅遊體驗馬祖風光　馬祖高粱飄香一甲子

凍齡櫻花妹來台觀光丟手機　台警30分鐘找回被讚爆...

為2子女忍家暴20年！她卑微求離婚　夫酸「我有養家」拒放手

暗網／夢想市集賣高純度大麻巧克力　限定只出貨給台灣

公司宿舍「嘿咻N次」　偷吃人妻鹹濕訊被抓　小王掰：我在夢遊

趕上班！國中前4汽、機車追撞2人傷　肇事駕駛裝沒事逃逸

基隆男買菜騎車返家　路口被汽車撞死「蔬果散落一地」

感冒藥效發作！「大叔恍神」九如交流道撞8車　新年賠翻

主委罵「這種人像張淑晶一樣」要罰5萬！　法官：貶損人格

快訊／計程車自撞7機車翻覆！乘客母女自行爬出　運將昏迷卡前座

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

高雄九如交流道重大車禍！　休旅車直直衝撞飛騎士

春節旅遊體驗馬祖風光　馬祖高粱飄香一甲子

凍齡櫻花妹來台觀光丟手機　台警30分鐘找回被讚爆...

為2子女忍家暴20年！她卑微求離婚　夫酸「我有養家」拒放手

暗網／夢想市集賣高純度大麻巧克力　限定只出貨給台灣

公司宿舍「嘿咻N次」　偷吃人妻鹹濕訊被抓　小王掰：我在夢遊

趕上班！國中前4汽、機車追撞2人傷　肇事駕駛裝沒事逃逸

基隆男買菜騎車返家　路口被汽車撞死「蔬果散落一地」

感冒藥效發作！「大叔恍神」九如交流道撞8車　新年賠翻

主委罵「這種人像張淑晶一樣」要罰5萬！　法官：貶損人格

快訊／計程車自撞7機車翻覆！乘客母女自行爬出　運將昏迷卡前座

馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉

逮到時機了！直男喵沉澱4秒「偷親阿娜達」　害羞撇頭裝忙

可樂味道「玻璃＞鋁罐＞寶特瓶」　網友激推：第一名氣最多

沒安全感體質！曖昧對象傳「LINE好友關係註解」　她1天後報喜：在一起了

春節旅遊體驗馬祖風光　馬祖高粱飄香一甲子

除了災難英雄片你可以看更多！　私心推薦2018被低估電影（下）

測驗／2018最夯新聞都沒錯過？　封你為ET政治時事王！

腿長紫斑、牙齒全掉光！女「詭病纏身」淚崩　求醫10年找到病因

美食記者愛說的「口感」是什麼？背後的科學奧秘報你知

小Call算周期嘿咻！ 加碼塞「好孕棉」在枕下盼望中獎

兄弟吵架翔翔「轉身穿鞋」　 黑人傻眼：你要去哪裡！

社會熱門新聞

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

即／九如交流道車禍　休旅車直直..

讓網友無法好好洗車的背影！本尊..

即／新年願望「斬首蔡英文」　刑..

偷吃人妻鹹　小王瞎掰：我在夢遊

趕上班4汽、機車追撞2人傷　肇..

即／計程車自撞7機車翻覆　運將..

鋪好的柏油路又被潑漆　網氣炸：..

首次60支籤擲沒杯　南鯤鯓宣布..

夫手機半夜狂響　老婆一看氣壞了

櫻花妹丟手機　警30分鐘找回

暗網／高純度大麻產品　限定出貨..

9個月大男嬰窒息死亡　網路揭發..

更多熱門

相關新聞

親戚紅包給「4張伍佰」！他崩潰吐出5個字

拿紅包一直是除夕夜的重頭大戲！不過有網友在臉書貼出照片，悲傷表示他前一晚收到親戚的紅包，但打開一看竟是4張「五佰」，讓他頓時無言，只能幽幽吐出一句「大方的親戚」。照片曝光後，許多網友紛紛笑說「好大方喔，2000耶」掀起一陣熱議。

11.73億人收看　央視春晚破紀錄

宿舍火災　台鐵永康=台南西線斷電

初一台鐵狀況多屏東莒光號延誤41分

初二高溫24度↑、金門馬祖易起霧

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

荒野求生苦撐1年才知節目早停播

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

初二三大禁忌！拜拜犯大忌象徵凶兆

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

沈月「無P圖全身照流出」！粗腿55身被打回原形

蔡依林「年夜飯這樣吃」！3關鍵吃飽又不胖

男友怨沒年終　女友枕頭下塞一包

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面