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絲瓜、紅薏仁、白玉蘭…盤點選用在地作物的「愛台灣」保養品牌

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▲▼ 台灣在地作物保養品。（圖／翻攝自各品牌FB）

▲愛美也能愛台灣，選擇台灣原生植物製成的保養品也是支持台灣產業的方式！（圖／資料照／翻攝自各家粉絲團）

消費中心／綜合報導

口口聲聲喊著愛台灣的你，可曾注意到台灣許多在地原生植物竟被做成保養品？《美麗時光，台灣》一書作者盧介華指出，台灣聞名國際的代工力，為保養產業奠定良好基礎，可惜缺乏建立「品牌文化」的空間。若民眾支持台灣在地作物做原料的保養品牌，一方面是間接幫助農民，同時有些觀光工廠可帶動旅遊風氣，活絡台灣經濟！不過，保養品最重要的還是護膚成效，建議消費者若有興趣嘗試新興品牌時，盡量選擇有口碑或大型通路上架銷售的產品較有保障。

▲▼ 台灣在地作物保養品。（圖／翻攝自各品牌FB）

1. NARUKO牛爾親研
由保養達人牛爾老師創力的品牌，品牌初衷即希望回饋養育他的土地，因此品牌經常從生活點滴當中獲得創作靈感，像是街頭穿梭車陣的玉蘭花阿姨，而推出取材自新竹尖山的白玉蘭系列；女性維持身材最愛的薏仁水，創作出取材自南投草屯的紅薏仁系列，還有人人都愛喝的茶飲，也促成選自新北坪林的東方美人茶等系列，由於原料大量採用台灣本地原生素材，大大減少了碳足跡，幾乎可算是環保系綠色美妝。

▲▼ 台灣在地作物保養品。（圖／翻攝自各品牌FB）

2. 阿原YUAN
每次經過阿原櫃位很難不被品牌特有的清新草原氣息吸引，獨立於陽明山上有一阿元農場，專門栽種各種台灣原生青草，像是月桃、苦瓜、咸豐草等人氣保養系列，原料供應自給自足，完全不假他人之手，難怪阿原可以打出：「美麗就是要素還真」（樸素、環原、樸真）的響亮口號。

▲▼ 台灣在地作物保養品。（圖／翻攝自各品牌FB）

3. 廣源良
相信熱血青春裡，人人都少不了一瓶便宜又好用的廣源良絲瓜水度過炎夏曬傷的慘痛經驗吧？廣源良採用彰化絲瓜萃取出真正的絲瓜汁液製成保養品，近30年的老牌，從最初只有絲瓜水、絲瓜露及綠豆粉3款，到現在已有薏仁、玫瑰、苦瓜酵素等多種系列保養品，你用過幾種了呢？

▲▼ 台灣在地作物保養品。（圖／翻攝自各品牌FB）

4. 23.5N北緯研製
熟悉的名字一看就知道是台灣來的！正是因為兩位創辦人大學時在嘉義相遇，因此以北緯23.5命名。品牌特別重視農民是否善待農耕地為標準，盡量與自然耕作、不用農藥的農人合作，像是彰化二林的紅薏仁、新竹峨嵋東方美人茶、南投竹山的桂竹、雲林斗六的稻米等，每款保養系列都能親自細說農家故事，也才敢保證能安心溫和貼近每一寸肌膚。

▲▼ 台灣在地作物保養品。（圖／翻攝自各品牌FB）

5.女兒
大大的紅底白字寫著「女兒」，這樣單純簡約的包裝深深吸引老外的目光，更令人感動的是品牌創辦人堅持把全台灣人當自己女兒一樣，特別製作原料好、比例好的溫和保養品，而且品牌人氣最高的化妝水和面膜，都是選用花蓮外婆親手栽種的絲瓜，滿滿家人的愛，保養起來格外暖心！

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關鍵字：愛台灣,保養,台灣原生植物

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