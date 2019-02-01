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「肌膚之鑰新生緊緻水精華、Sisley抗皺活膚御緻抗皺精華」1月保養新品

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現在的女孩越來越依賴濾鏡，拍照如果沒有美膚一下，根本無法按下快門，但手機上無暇的膚質，並不代表現實的膚況。生活中人與人接觸是沒有辦法躲在濾鏡後頭的，讓本尊也有令人稱羨的好膚質，保養功不可少，除了勤擦保養品、還要懂得吸取最新的知識，了解新產品、讓膚況一直走在最前端。

Sisley抗皺活膚御緻抗皺精華 30ml/NT$15,000 (2019/02/01上市)

Sisley研究室找到了解決皺紋及細紋問題的源頭，推出全新Sisleÿa抗皺活膚御緻抗皺精華，運用創新雙重技術，有效對抗臉部各種深層及淺層紋路，，不僅安全更能有效對抗臉部各種深層及淺層紋路，回復肌膚彈性，讓臉部肌膚平滑、澎潤，延緩肌膚老化，重現年輕無齡肌膚。質地更輕盈、不油膩，使用後肌膚感覺如絲絨般平滑，富含薰衣草及馬喬連精油成分，讓每天的保養時刻都是愉悅的享受！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

植村秀Shu uemura 覆盆子超淨白潔顏油 450ML | NTD 2850，150ML | NTD 1090 （2月1日上市）

延續原有如淡紫水晶般的仙氣包裝，新一代覆盆子超淨白潔顏油，內含91%天然植物油，特別加入了超級莓果「覆盆子」精萃，能有效代謝肌膚表面的老廢角質；髒污界的超級磁鐵「日本頂級紀州備長炭」，能強力吸附肌膚表面和毛孔深層的塵垢與髒污、淨化膚質；茶酵素則有助於均勻膚色，提高肌膚整體亮度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

另外，為配合純淨天然植物油，品牌以茶為靈感，淡雅的天然草本香味，聞起來很療癒，能安定自律神經，完全放鬆神經的香味，可以有效舒緩身心上的疲憊辛勞及龐大壓力；佛手柑、檸檬和雪松木香調，更讓肌膚清爽深呼吸。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

肌膚之鑰 新生緊緻水精華 170ml/NT$3,200

肌膚之鑰不斷創新研究尖端美容科技，永不妥協的承諾與堅持，以全新成分研發設計，推出全新新生緊緻水精華，讓煥然一新的開始成為關鍵，內含肌膚之鑰核心保養明星成分，24小時長效保濕改善乾燥、肌膚紋理紊亂，並將雜質從毛孔中溶解，體驗肌膚嶄新純淨的感受，帶來細緻紋理的轉變，去除肌膚油光，使肌膚平滑柔霧細緻，解決可見毛孔與粗糙問題。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

111SKIN NAC Y² 逆時空啟動精華 30ml /NT$8,680

源自英國倫敦的頂級保養品牌111SKIN以精準保養、高效修護與長效防禦為核心訴求。創辦人Dr. Yannis Alexandrides 於英國倫敦哈利街 創立聞名全球的111 Clinic，並與太空科學中心攜手研發NAC Y²系列，將科技奢華保養品牌發揮到極致。秉持科學實驗精神，111SKIN首席主打明星保養精華，亦為品牌誕生的靈感來源，蘊含Yannis醫生和太空科學家共同研發創造的專利複合成分【NAC Y²啟動複合物】，最初用於幫助術後傷口的癒合修護，減少紅腫和舒緩受刺激的肌膚。只需少量即可滋養肌膚，是暴露在極端條件或陽光下度假的完美伴侶。 也非常適合用於疤痕。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee,yoyo.su VOGUE.TW | 來源：各品牌

（完整文章請看VOGUE.com

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5款「油」保養推薦：「一抹瞬間深入肌底，滋養乾燥肌膚。」

「是時候汰換你的化妝品和保養品了！」皮膚科醫師教你如何短時間內找回完美肌膚

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,保養,肌膚之鑰,SIsley

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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