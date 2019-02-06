韓粉趁春節朝聖！韓國瑜美食地圖12店全攻略

▲韓國瑜與樂樂享用高雄美食。（圖／翻攝YOUTUBE）
政治中心／綜合報導
高雄市長韓國瑜當選後，韓粉紛紛想要到高雄朝聖韓國瑜美食，國民黨高雄市黨部特別整理12家美食清單，還做了韓總美食清單地圖GOOGLE MAP版本，韓粉可以趁著年假朝聖韓國瑜美食。
韓國瑜在選前拍了一支影片，與小甥女樂樂一起享用高雄在地美食，引起韓粉好奇想要朝聖，面對大批韓粉詢問店家相關資訊，高雄市黨部為此整理給粉絲參考，並表示「高雄不只這些，歡迎大家來高雄玩，挖掘更多好吃好玩，分享給更多朋友知道！」
▲韓國瑜美食清單。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨高雄市黨部）
韓總美食清單
府城虱目魚
營業時間：06:30-19:30 週六6-30-13:30 週日公休
電話：723-3358
地址：高雄市苓雅區武廟路177號
鄧家粉圓
營業時間：10:00-22:00
電話：286-2856
地址：高雄市三民區立德街1巷2號
小雅茶鋪
營業時間：11:00-17:00 周三公休
電話：311-1098
地址：高雄市三民區熱河一街204號
正牌白糖粿
營業時間：13:30-22:00
電話：0958-226-729
地址：高雄市苓雅區興中二路106號
鴨肉本
營業時間：10:00-20:30
電話：531-4630
地址：高雄市鹽埕區富野路107號
下一鍋水煎包
營業時間：14:30-18:30
電話：0915-010-853
地址：高雄市鹽埕區大禮街24號
鄭老牌木瓜牛奶
營業時間：17:00-02:00
電話：286-3074
地址：高雄市新興區六合二路1號
吉美麵包店
營業時間：08:00-21:00
電話：661-5006
地址：高雄市旗山區中山路62號
常美冰店
營業時間：09:00-21:00
電話：661-2524
地址：高雄市旗山區文中路99號
劉家酸白菜火鍋創始店
營業時間：11:00-22:00
電話：582-3050
地址：高雄市左營區介壽路9號
文武伍肆燒烤店
營業時間：周一公休 周二~周六17:30-02:00 周日17:30-00:00
電話：0939-392-452
地址：高雄市苓雅區文武三街54號
興隆居
營業時間：周一公休 周二~周日04:00-11:00
電話：261-6787
地址：高雄市前金區六合二路186號
以上資訊僅供參考，春節營運情況請依店家公布為主。