韓粉趁春節朝聖！韓國瑜美食地圖12店全攻略

高雄市長韓國瑜自上任後馬不停蹄為高雄拚經濟，今年農曆春節跟妻子李佳芬出國度假靜養身體，6日大年初二沒回雲林西螺娘家，李佳芬的弟弟縣議員李明哲對外界說，「姐夫以他好客的個性，過年如果仍留在國內，不僅要照顧家人，還得接待各界來賓，沒有辦法好好的休養身體，希望各界能夠體諒」。