牛排館閉店1天「招待百名弱勢！」　老闆蔡維仁送暖14年

▲弱勢學員吃到美味牛排開心喊「謝謝老闆」。（圖／蔡維仁提供，下同）

記者胡順惠／採訪報導

新竹市牛篷牛排連續做公益14年，每年年底都會選1天閉店，以包場方式招待仁愛基金會附設晨曦發展中心、仁愛啟智中心等弱勢團體與身障者。老闆蔡維仁說，從921大地震開始，就開始用最擅長的牛排料理做公益，希望孩子們吃得開心。

蔡維仁接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，每年年終都跟一研九鼎廣告公司合作，106年是雙方一人一半，中餐對方請、晚餐他請，107年對方出比較多，兩餐加起來約100多人。他在廚房內迅速煎著牛排，仁愛基金會志工們則化身外場人員，招待每一位弱勢學員，讓大家都有回到家的感覺，孩子們難得吃到大餐，都紛紛開心喊「謝謝老闆」。

▲蔡維仁忙著幫大家上菜。

蔡維仁表示，他的專長是烹飪牛排，看到社會上許多需要幫忙的弱勢團體，總想用自身力量幫助社會。他指出，印象最深刻的就是921大地震，他和伙伴到南投煎了3000多份的牛排，送到災區關懷民眾，他從民國93年開始，每年宴請新竹地區的弱勢團體，至少免費招待50人份的牛排。

蔡維仁1月14日到宜蘭縣大同鄉的四季南山，直接透過村長幫助當地的低收入戶，提供白米、醬油、沙拉油讓大家好過年。他說，認識20幾年的火鍋店老闆也要來響應，提供15戶人家吃海鮮，笑答「山上送海鮮還合理」，而白米也是跟診所護士買的，聽說賣米阿婆生活也不是很好過。

▲蔡維仁說，越來越多人都來響應愛心活動了。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，一研九鼎廣告公司董事張慧華6年前和好友參訪仁愛基金會時，得知基金會愁著園遊會攤位不足，立刻邀集好友們設攤，並贊助經費，另也邀請牛篷牛排店老闆蔡維仁一起做公益，這份愛延續至今。

林湘雅指出，仁愛基金會目前仍缺新台幣200多萬元服務經費，張慧華獲悉後，立即邀請台灣摩訶覺社會救助協會、意研堂廣告公司等多間企業共同贊助50萬元，盼協助基金會度過募款難關。

▲仁愛基金會致贈感謝狀給牛篷牛排老闆蔡維仁（左）。