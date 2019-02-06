　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

英國增購17架F-35戰鬥機　總數將達到35架

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ F-35B閃電II 。（圖／Lockheed Martin）

▲F-35B戰鬥機。（圖／翻攝自洛馬公司官網）

軍武中心／綜合報導

英國國防大臣蓋文威廉森（Gavin Williamson）透露，英國已經訂購17架F-35B，新的飛機將於2020年至2022年間交付，這將促使軍方裝備F-35的數量提高一倍，並在2022年底前擁有35架該型飛機。

蓋文威廉森表示，英國將F-35部隊規模擴大到一支由35架隱形戰機組成的艦隊，「這是史上最大防務計劃中的另一個大規模訂單。」據了解，在整個F-35專案中，倫敦最終將採購138架新的飛機。

蓋文威廉森認為，這項計畫對英國而言是好消息，由於F-35主要是讓美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）承製，英國航太系統（BAE Systems）則是旗下的承包商之一，只要洛馬公司能夠賺錢，英方也能從中獲利。

英國政府也在聲明中提到，這項計畫預料將帶來大約350億英鎊的經濟價值，同時增加2.5萬個工作崗位。不過根據「英國無人機戰爭」（Drone Wars UK）說法，英方想要的不只是F-35，倫敦還秘密資助自動殺手無人機的相關研發。上述質疑已經遭到英國國防部否認。

▼英國F-35B在伊麗莎白女王級航母實施夜間降落。（圖／路透社）

▲▼英國F-35B晚上降落在伊麗莎白女王級航空母艦。（圖／路透社）

ET快訊
初二拜月老好時機！6大禁忌藏恐怖詛咒「斷良緣」
奈良鹿攻擊人史上最嚴重！「今年飆破200傷」8人骨折重傷

關鍵字：英國,F-35,F-35B,蓋文威廉森,洛克希德馬丁,英國航太系統,國際軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

可攜22枚空對空飛彈！五角大廈計畫砸370億軍購12架F-15X

側滑摔進海中掀起巨浪　美海軍第19艘瀕海戰鬥艦下水

紅隼能擊毀中國戰車？軍迷：99A坦克「站著讓你打都沒事」

日「出雲級」將航母化　外媒憂：拿救災護衛艦去換值得？

英國增購17架F-35戰鬥機　總數將達到35架

大陸泡麵曾征服俄軍味蕾　俄空軍司令部一次就訂5千箱

台海議題首次納入報告！美智庫公布2019年預防優先事項

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

無人機也開始用「綠能源」　在空中不間斷晝夜續航

俄計畫2030年首次登月　任務將為期14天

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

英國增購17架F-35戰鬥機　總數將達到35架

大陸泡麵曾征服俄軍味蕾　俄空軍司令部一次就訂5千箱

台海議題首次納入報告！美智庫公布2019年預防優先事項

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

無人機也開始用「綠能源」　在空中不間斷晝夜續航

俄計畫2030年首次登月　任務將為期14天

從手榴彈到戰鬥機　一戰中的「5項創新」改變戰爭面貌

西班牙2艘艦艇計畫加入美法航母戰鬥群　共同開展反潛、防空訓練

砰！　F-18大黃蜂遭雷擊影片曝光　駕駛員嚇壞

美軍「無畏」直升機亮相！預計2019首飛將取代「黑鷹」

潛逃5年落網！前台南縣議長吳健保涉打假球　6日菲國遣返抵台

在家做拔絲甜點超easy　但少了這個步驟就少一味！

柯文哲、韓國瑜「民間型」從政者崛起　學者認為此人很尷尬

「21歲男大生」遭酒駕撞死！永遠缺席團圓飯...阿姨崩潰：請儘速立法

進擊的素人！林義豐「虧雞」闖台南　藍綠也驚驚

己亥年生肖運勢前三！龍迎帝王星、狗人氣飛揚

看絕美月牙灣海岸線、地上星河！台東必去5間景觀餐廳

當年聊跑趴，現在聊當爸媽！　《大學生》人夫人妻總盤點

技術挑戰賽名單出爐　唐西奇領銜發起挑戰

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

軍武熱門新聞

韓國自研導彈「海弓」測試成功

西班牙2艘護衛艦計畫加入美法戰..

陸泡麵征服俄國　空軍秒訂5千箱

砰！　F-18大黃蜂被遭擊影片..

台海議題首次納入美2019預防..

無人機用「綠能源」　不間斷續航

美軍「無畏」直升機預計2019..

手榴彈到戰鬥機　5創新改變一戰

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

中國航母需有幾艘　張召忠這樣說

接收F-35的DNA　F-16..

解放軍用S-400擊落高超音速..

與武器融為一體的技術　共形天線

俄「哈士奇級」核潛艇計畫採模組..

更多熱門

相關新聞

南韓首架空中加油機正式服役

提升空軍作戰能力，南韓在去年年底引進的首架KC-330空中加油機近日正式宣布服役。據了解，韓方現役主力戰機F-15K和KF-16經過一次的空中加油後，其空中作戰時間將可延長超過1小時，大幅增加整體續航時間。

130年前墓碑浮字跡　他看懂後暖心笑了

中船曝光直線電機暗示003型用電彈

自閉童問「狗狗去哪？」家人不忍回

戰力升級！美海軍採購2艘「福特級航母」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

初二三大禁忌！拜拜犯大忌象徵凶兆

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

揭密「漢堡盒裂縫」用法！單手吃完整個套餐

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面