英國增購17架F-35戰鬥機　總數將達到35架

▲F-35B戰鬥機。（圖／翻攝自洛馬公司官網）

軍武中心／綜合報導

英國國防大臣蓋文威廉森（Gavin Williamson）透露，英國已經訂購17架F-35B，新的飛機將於2020年至2022年間交付，這將促使軍方裝備F-35的數量提高一倍，並在2022年底前擁有35架該型飛機。

蓋文威廉森表示，英國將F-35部隊規模擴大到一支由35架隱形戰機組成的艦隊，「這是史上最大防務計劃中的另一個大規模訂單。」據了解，在整個F-35專案中，倫敦最終將採購138架新的飛機。

蓋文威廉森認為，這項計畫對英國而言是好消息，由於F-35主要是讓美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）承製，英國航太系統（BAE Systems）則是旗下的承包商之一，只要洛馬公司能夠賺錢，英方也能從中獲利。

英國政府也在聲明中提到，這項計畫預料將帶來大約350億英鎊的經濟價值，同時增加2.5萬個工作崗位。不過根據「英國無人機戰爭」（Drone Wars UK）說法，英方想要的不只是F-35，倫敦還秘密資助自動殺手無人機的相關研發。上述質疑已經遭到英國國防部否認。

▼英國F-35B在伊麗莎白女王級航母實施夜間降落。（圖／路透社）