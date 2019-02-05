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家裡狂催婚...她上交友網站尋真愛！　年前竟遭騙積蓄51萬

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▲▼（圖／翻攝自微博／大連突發）

▲女子被催婚上交友網站，沒想到畢生積蓄竟都被騙走。（圖／翻攝自微博／大連突發

國際中心／綜合報導

南京一名30瑞的郝姓女子因為家裡催婚，於是選擇上交友網站碰碰運氣，沒想到還真的讓她遇見一位名為「一切隨緣」的王姓男子；兩人聊天過後覺得趣味相投，於是互相交換了聯絡方式，但不久之後郝女在王男的拜託下，在一個投資網站上協助進行操盤，並賺進了一些錢，隨後她將畢身積蓄11萬人民幣（約51萬台幣）全都放入平台投資，原本打算賺錢的她，卻在匯款之後發現該網站打不開，更遭到王男封鎖，才意識到自己受騙了。

根據外媒報導，30歲的郝女因為還沒有結婚，遭到家中父母不停地催婚，於是決定上交友網站認識男生，並遇見了網名為「一切隨緣」的王姓男子；該名男子自稱姓王，現年40歲，身高則有176公分，因為長年在外地工作，但是卻又想娶來自南京的女子，所以一直到現在都還沒結婚。

兩人在聊天過後發現情投意合，於是互相交換了聯繫方式，不久過後，王男告訴郝女他在一家澳門投資集團的網站上做維護工作，知道很多內線消息，但是該網站只對大陸用戶開放，人在香港的他無法自行操盤，所以想要請郝女協助。

郝女聽信了王男的話，並且也因為這樣賺進了一些錢，最後她忍不住誘惑也在網站上註冊進行投資，從一開始的小額投資，試過幾次後決定將全部51萬的積蓄投入，想一次賺個大錢。沒想到錢是匯了，但是投資網站卻不見了，而這時王男也連絡不上並且將自己封鎖，才驚覺自己上當受騙了！

▼30歲的郝姓女子。（圖／翻攝自微博／大連突發）

▲▼（圖／翻攝自微博／大連突發）

ET快訊
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關鍵字：投資網站,交友網站,催婚,大陸

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