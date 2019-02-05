為什麼會幸災樂禍？關鍵是「別把他當人看」　心理學家破解

▲看到他人的不幸，為何有時候會幸災樂禍？心理學家解釋了。（示意圖／pakutaso）



國際中心／綜合報導

人人皆有惻隱之心，但有時人們見到其他人遭遇不幸時，仍會產生幸災樂禍的心理，其發生原因心理學界始終沒有定論。最近，美國埃莫里大學心理學家發表一套新論點，認為幸災樂禍只有在「非人性化」（dehumanize）旁人時才會出現。

埃默里大學心理學博士候選人Shensheng Wang及另外2名心理學家，嘗試歸納幸災樂禍（Schadenfreude）的現象和原因。文章指出，學術界對於為何會有幸災樂禍這種複雜心理的產生眾說紛紜，有些學者傾向社會比較研究，有些人則以正義與公平的角度衡量當事人是否應該遭遇不幸，也有人認為只是熟識與否的問題。過去研究顯示，部分人自兒童時期，就已經開始對旁人的失敗趕到愉悅。

Shensheng Wang則認為，幸災樂禍是一種失去人性的表現。他假設，一個人若對另一人有更多的同理心，那麼前者對後者幸災樂禍的機會也越低。按照推論，若要對其他人幸災樂禍，就必須先「非人性化」對方，也就是不把對方當作人看待。上述理論近日發表於學術網站「The Conversation」。

對於「幸災樂禍」這種心理，過去美國俄亥俄州立大學也曾做過一項研究，結果指出當你心情不好的時候，看看周圍那些狀況更差的人，可以讓心情有所好轉！俄亥俄州立大學（Ohio State University）的一項研究調查指出，研究人員請那些受試者閱讀「勝利組」與「魯蛇組」的資料，結果顯示，心情差的人要花更多時間來看失敗人士的資料，而若想建立自己的自尊，那不妨看看周遭那些比你還慘的人。當我們看到別人互相爭執的時候，自己的問題似乎也沒什麼了。