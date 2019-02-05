「新春第一炮」有玄機！　選錯日子會元氣大傷影響整年

▲「新春第一炮」有玄機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

春節期間不少人趁著連假和親朋好友團圓敘舊，或是出遊走春，得空之餘「性致」一來便想「做愛做的事」。不過古人有訓，「新春第一炮」可不是想做就做，還得挑對「吉日」！

根據馬來西亞《中國報》報導，古代人在春節期間若想行房，必須避開大年初一到初三。因為每個月的初一、十五是月廓虧空之時，月亮屬陰，此為陰虛，若在此時愛愛會陰陽不調，因此要避免房事。

至於年初二，因為這天是回娘家的日子，在古代由於交通不方便，從男方到女方家可能要走上百里路，長途跋涉會使體力不支，故有「百里不同房」的說法，所以也不宜行房，否則會元氣大傷。

▲選錯日子「做愛做的事」，可能會有陰陽不調。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

年初三這天則是農曆年俗稱的赤口日（亦為赤狗日），是個不吉利的日子，當日容易與人發生口角，因此若與伴侶「做愛做的事」，雙方很可能會一言不合，影響整年的和氣。同時初三也是傳說中「老鼠娶親日」，所以最好早點睡覺，不宜愛愛。

究竟想要在新春開出第一炮，最佳時間會在哪一天呢？答案就是大年「初四」！當然若你不急或不方便的話，只要避開初一到初三，想在初五才行房也無妨。由於這是古代因交通不便及習俗所流傳下來的說法，若你不忌諱，其實天天都是「開機」的好日子啦。