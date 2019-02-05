普吉島酒店入住率達九成　陸今迎春節旅遊出境高峰

▲陸客在泰國曼谷遊玩。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸旅遊平台「攜程旅行網」日前發佈預測，春節長假前後出國旅遊的陸客將比去年增加約50萬人次，達近700萬人次。在出境旅遊目的地排名中，泰國排名第一、日本第二，後續為印尼、新加坡與越南，今天（5日）將迎來出境高峰。以泰國普吉島為例，中國是最大的遊客來源國，目前飯店入住率已經達到90%。

泰國國家旅遊局表示，去年泰國接待中國遊客數量首次突破1000萬，2019年是泰中建交44週年，因此今年對泰國旅遊業發展來說特別重要。春節期間預計將有超過33萬名中國遊客赴泰旅遊，為泰國旅遊業帶來100億泰銖的收入。

泰國《曼谷郵報》網站2月3日報道稱，在中國新年節日期間，紅色的燈籠將不僅點亮普吉島，而且也將讓旅遊經營者感到欣喜。隨著中國新年的慶祝活動於2月4日開始，普吉島當地旅遊業正開始變得興旺起來。中國是普吉島最大的遊客來源國。

泰國酒店業協會南部分會主席空薩·坤蓬沙功告訴《曼谷郵報》記者，酒店經營者報告說2月2日至10日間的客房預訂數量有了提升。據泰國旅遊局稱，當地總計大約10萬間酒店客房的入住率已經上升到了接近90%。

印尼《雅加達郵報》指出，印尼旅遊局希望今年能吸引20萬中國遊客赴印尼歡度春節和元宵節。中國一直是印尼旅遊業的潛在市場。2015年赴印尼旅遊的中國人數量共計1141350人次，而到2018年，這一數字攀升到1976728人次，在印尼的外國遊客中佔比最大。其中，陸客一次出行平均花費1139美元，將促進印尼的外匯增長。