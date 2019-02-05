機器也能做出古早味的手工粉圓？台南等咧古早味粉圓：關鍵是人





圖、文／走在採訪的路上

台南是許多手搖飲料店的聖地，近一年來飲料店更是百花齊放、競爭激烈，其中有一家主打「古早味粉圓」的飲料店，前陣子開誠布公在自家粉絲團強調「店內使用的粉圓由手工改成機器製作」，甚至也沒祭出買一送一的促銷活動，卻依然受到粉絲支持，營業額不跌還漲，還成為部落格們一致推薦到台南必喝飲料店。

難道AI時代來臨，不僅人類要被取代，就連小小粉圓的美味，只要用機器就能取代手工嗎？

機器做古早味手工粉圓？老闆：關鍵是人

說到古早味，第一個聯想到的印象是什麼呢？天然、純樸、健康、手工、沒有多餘的添加物？其實這些都對，也符合一般人對古早味的想像。但在面對商業時代的現今，若想要將美味快速複製，又保留古早味的精神，是否意味著必須使用大量的人工與勞力，並在人員培訓上付出更多的成本？亦或是採用機器協助，但得花更心思監控品質，以確保機器能達到手工的美味與天然？

七年級生的蔡宗翰與蘇明風是台南等咧古早味粉圓的創業夥伴，蔡宗翰負責行銷宣傳，蘇明風掌握粉圓的製作技術，談起兩人的相識，蔡宗翰笑著說：「他就是每次朋友聚會時，就會一直帶粉圓來給大家吃，一吃就覺得這粉圓很古早味，就像小時候吃的味道，可能被大家鼓勵了，沒想到他就去跑去創業，在神農街拉著攤車，每天早上搓粉圓、下午就開始賣粉圓，賣完就收攤。叫他賣多一點，他說製作要花很多時間，保存也不易，無法量產。」

當古早味的背後，必須付出更多創造者健康時

「等咧古早味粉圓」是從神農街的小攤車開始起家，蘇明風說，粉圓的技術傳承於爺爺、由媽媽教導，遵循著傳統的方式製作，除了地瓜粉與黑糖水，不再另外添加防腐劑、化學黏著劑以及色素。

蘇明風每天靠自己勞力，手工搓粉5個小時，僅能製作有限的粉圓數量，雖然滋味受到顧客喜愛，但長久累積的職業傷害也讓蘇明風不堪負荷，就算他想要多做一點，但現實狀況就是他一個人有限，加上保存問題與費時勞力，想多做、多賺一點錢的下場，就是每周要花上更多的金錢與時間進行復健，相較之下賣粉圓賺來的錢根本無法累積，更別說是要請員工。





在一些契機下，蔡宗翰對「等咧古早味粉圓」進行評估，決定與蘇明風聯手開店，將不定時出現的攤車化成店面，在小南天的巷子裡開了第一家忠義店，雖然是傳統的古早粉圓，卻擁有時下最夯的鄉村風格裝潢，在新舊的交合下，蔡宗翰不諱言說：「一杯幾十塊的飲料，我讓客人可以走進來休息、可以在這邊拍照打卡，飲料好喝、空間舒服，還能拍照給朋友炫耀，裡外都無可挑剔。」

好產品、好空間，這樣的行銷方式的確成功了，但手工搓粉圓帶來的身體傷害仍然存在，蘇明風對於機器的態度趨於保守，而具實驗性格的蔡宗翰則相信凡事總要嘗試後才能下定論，幾經尋找機器與磨合後，兩人秉持「古早味就是要天然健康」的共識，讓機器只是用來取來勞力，並克服「不添加任何多餘的成分下」，如何將傳統古法結合機器，製造出像手工的古早味粉圓。

▲兩人都知道，可以添加哪些東西讓粉圓更具口感、甚至減少製作時間，但對他們來說，這並非傳統的精神。

使用機器後，反而花更多人力時間在品質控管

歷經幾個月的調整與嘗試後，蔡宗翰說，目前的狀態是兩人最滿意的結果。蘇明風則表示，很多人都以為交給機器做，就是把材料丟進去就好，其實不然。仔細看製作粉圓的機器與步驟，會發現「人」還是很重要關鍵，必須靠人的經驗在旁調整輔助，天氣的濕潤與乾燥、氣候的冷熱，都會影響粉圓的好壞；甚至也需要觀察粉水的結合、每顆粉圓的大小等，減少了體力的消耗，反而更有精神在注意細節是，或許這就是機器與人最好的合作模式。

問起前陣子飲料界發生的手炒黑糖事件，「等咧古早味粉圓」是否會擔心使用機器粉圓會讓粉絲反彈，蔡宗翰認為最主要原因是誠信，原本他還擔心客人會嫌棄機器做的粉圓不像手工的好吃，所以對店內客人進行兩種粉圓的盲測，沒想到大部分客人覺得機器做的比較好吃，這更讓蔡宗翰信心大增，或許對於未來展店更有機會，只要食材品質穩定，無疑就是幫展店打下好基礎。

本來以為「等咧古早味粉圓」在粉絲團宣布使用機器做的粉圓消息後，會讓客人產生評價不一的反應，沒想到這兩個月的觀察下來，反而更受到支持，事業體在今年還獲得更多展店機會，就連加盟詢問也意外躍升。

過年到台南玩嗎？先來喝一杯用心製作的古早味粉圓，即便粉圓是使用機器製作，但能保有古早味的精神與滋味，用誠信面對消費者，比起買一送一，更值得用新台幣把這間粉圓買光光。

等咧古早味粉圓粉絲團│2019春節過年營業資訊

忠義總店│除夕休，初一開到初六（11:00-19:00）

成功店│正常營業

其他分店│除夕到初三都休息

神農街攤車│初一到初六（14:00開始至售完為止）